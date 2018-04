SP-Arte chega à 14ª edição reunindo obras de artistas sul-americanos

Evento, realizado na capital paulista, conta com a participação de 131 galerias de 15 países

A SP-Arte começou na quarta (11) e segue até domingo movimentando a cena artística da América do Sul. Em sua 14ª edição, a feira reúne 131 galerias que levaram obras de artistas contemporâneos de 15 países para o Pavilhão da Bienal, no Parque do Ibirapuera, em São Paulo.

Além das renomadas Stephen Friedman e Gregor Podnar, estreiam no evento a americana Zucker Art Books, a portuguesa Uma Lulik e as paulistanas Houssein Jarouche e Verve. As galerias se dividem em três setores: o geral, o solo - para projetos focados em um artista - e o repertório - que expõe trabalhos de nomes importantes dos anos 1980.

Uma das 35 obra de Rubem Valentim que a Paulo Darzé Galeria levou para a SP_Arte (Foto: Divulgação)

A Bahia vai estar representada pela Paulo Darzé Galeria, que participa da SP-Arte com 35 obras de Rubem Valentim. A programação, que também contempla performances, design, lançamentos de livros e palestras, estende-se para além da Bienal.

