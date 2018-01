Splashes são opções de perfumaria para o verão

Aromas florais, cítricos e frutados estão entre as principais indicações

Adaptar o perfume à estação não é nenhuma novidade, ou é?

Ao longo da vida, muita gente elege uma fragrância especial para uso contínuo. Normalmente essa escolha tem relação com seus hábitos, personalidade e imagem que deseja transmitir. Acontece que no verão, com o calor e as altas temperaturas, a percepção do aroma tende a ser alterada, fazendo com que essências antes perfeitas, não fiquem tão bem adaptadas à pele.

Especialistas afirmam que em dias quentes os poros dilatam, fazendo com que a pele respire intensamente e consequentemente exale mais perfume. Para o verão, a recomendação está no uso de aromas florais, cítricos ou frutados com maior vaporosidade, permitindo reaplicações ao longo do dia e novo frescor a cada uso.

Para atender a essa demanda, surgiram os splashes – alternativa do perfume com fragrâncias dispersas – que não pesam e tampouco contrastam com outros cosméticos.

Uma indicação de splashe para a estação é a nova linha Dream, de O Boticário, que possui fragrâncias mais elaboradas, se assemelhando à perfumaria fina, mas com perfumação leve – ideal para ser usada em abundância e reaplicada ao longo do dia.

Dream Body Splash Desodorante Espelho Secreto. (Foto: Reprodução)

Segundo Jean Bueno, Gerente de Perfumaria de O Boticário, “Com imaginação, a vida fica muito mais gostosa. Dream é uma inspiração para que as mulheres soltem a criatividade e se permitam escapar da realidade, viver momentos mágicos, mesmo que só por alguns minutos. Criamos quatro fragrâncias com caminhos olfativos distintos para que possam ser usados em diferentes ocasiões: fresco, envolvente, delicado ou confortável”, afirma.

Vale destacar que, além dos perfumes, a estação também pede atenção para maquiagem e cuidados pessoais, como cremes, protetores solares, loções, desodorantes, shampoos e sabonetes, tudo na intenção de proporcionar uma temporada mais fresca e adaptada ao verão.

Sobre o Sou Verão

Música e diversão são oferecidos pelo Sou Verão - projeto do Correio realizado com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e apoio do Sabin, Vitalmed e O Boticário.

Nos dias 6 e 20 de janeiro, na Ribeira, e nos dias 13 e 27, no Farol da Barra, das 8h às 12h, o público pode se divertir com patins e longboard, com suporte de instrutores que atendem de forma gratuita, a partir de inscrições feitas no local.

Quando o assunto é música, a programação em janeiro continua dia 6, com DJ Pureza e Pedro Pondé, dia 13, com Larissa Luz e Ministereo Público, e dia 20, com DJ Raiz e Àttooxxá. Os shows gratuitos acontecem no Largo da Mariquita – Rio Vermelho, sempre precedidos do aulão do FitDance, no mesmo local, a partir das 17h.