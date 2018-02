SSP amplia o número de policiais no Fuzuê e Furdunço

Haverá reforço nas Policiais Civil e Militar, além do Corpo de Bombeiros

Mais de 400 policiais militares e 140 profissionais do Corpo de Bombeiros vão trabalhar durante as festas pré-carnavalescas, Fuzuê e Furdunço, que ocorrem, respectivamente, sábado (3) e domingo (4). Guarda-vidas também estarão de plantão caso haja imprevistos no mar, como afogamentos.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), um esquema especial foi montado para a segurança nos dois eventos e o efetivo de policiais foi aumentado. No Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), situado no Centro de Operações e Inteligência, no CAB, equipes das forças de segurança vão monitorar o espaço através das câmeras instaladas no circuito Orlando Tapajós (Ondina para Barra).

A Polícia Civil também terá reforço na 14ª Delegacia (Barra) durante todo o período para agilizar as demandas dos foliões, e três Postos Policiais Integrados foram instalados na região para atender as possíveis ocorrências.