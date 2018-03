SSP nega que titular da pasta ocupe cargo sem autorização

Jairo Costa Júnior

A Secretaria da Segurança Pública do estado (SSP) negou que o titular da pasta, Maurício Barbosa, esteja no cargo sem autorização do governo federal. De acordo com a SSP, pelo decreto 9144, da Presidência da República, a cessão de funcionários federais para atribuições estaduais valem por tempo indeterminado.

Veja a nota na íntegra:

A Secretaria da Segurança Pública esclarece que, diferentemente do publicado nesta coluna, na edição de ontem (1), em agosto de 2017, através do decreto n° 9144, da Presidência da República, a cessão de funcionários federais para atribuições estaduais valem por tempo indeterminado. Portanto, a informação veiculadada, falando que o secretário da Segurança Pública e delegado da Polícia Federal, Maurício Teles Barbosa, estaria sem autorização para ocupar o cargo é inverídica.