Startups baianas ​e a  sustentabilidade

por Rodolfo Kobus *

​ UBER, iFood e Spotify​, ​ com certeza você já deve ter ouvido falar nessas marcas​. Todas nasceram com o formato tradicional de “startup”, que é um modelo de negócio repetitivo, escalável, desruptivo e mergulhado em um ambiente de extrema incerteza.

A Bahia vem ganhando espaço no mercado nacional com excelentes startups. Por acaso você já ouviu falar da JusBrasil (jurídica), MeAjudapp (serviços de limpeza residencial), Republica Interativa (mídia digital), Editora Sanar (ensino a distancia), Agilize (contabilidade online), SimplesVet (sistema para Petshop e Clinica veterinária) e QRPoint (Controle de ponto por celular ou tablete). Elas são alguns ótimos exemplos de startups baianas com destaque no Brasil e no mundo! Mas será que você consegue também ser uma “startup” e ter o tema “sustentabilidade” como um dos seus principais alicerces?

A resposta é SIM!

A palavra sustentabilidade também ganha vez neste universo e a Bahia novamente apresenta grande potencial com projetos variados, que vão desde a redução de impactos socioambientais até a potabilização da água. Confira o perfil de algumas startups da boa terra que tem tudo para dar certo:

Recicli

É uma startup de reciclagem industrial e atua a partir de uma Usina de Reciclagem, Tratamento e Processamento (RTP) de resíduos sólidos, gerando como produtos finais insumos industriais (metais, plásticos, vidro, papel, energia) e produtos (blocos de construção, calçamento, fertilizantes) que são comercializados com valores competitivos.

​ www.recicli.com.br ​ E-mail: contato@recicli.com.br ​ CEO: Flávio Pietrobon Costa



SolidarEasy

É uma das principais plataformas de conexão entre pessoas e ONGs. Através do site, seja voluntário em eventos criados pelas Organizações Sociais, escolhendo pelo dia, hora ou local. Além disso, faça doações em forma de shopping online, comprando itens básicos para sua organização em fornecedores credenciados na plataforma.

Site: www.solidareasy.com ​ E-mail: contato@solidareasy.com ​ Fundador: Nicholas Montenegro

Dortech

Startup baiana, que tem como slogan "Nanotecnologia por uma Vida Melhor", tem investido em projetos de inovação e em desenvolvimento de produtos de base nanotecnológica, com aplicações nas áreas de energia solar fotovoltaica e eficiência energética. Através da nanotecnologia, a empresa inovadora desenvolvem produtos com novas funcionalidades, sempre ambientalmente amigáveis, que levam a dispositivos mais eficientes, duráveis e "verdes".

site: wwww.dortech-group.com

​ E-mail: contato@dortech-group.com ​ CEO: Anderson Dórea de Brito



Pet Stop

Nasceu em 2017 para ajudar você que cansou de pisar em cocô de cachorro. Operando no país com a 2ª maior população pet do mundo e com um forte apelo educacional, a empresa oferece um mobiliário urbano inovador que propõe um novo conceito em higiene e limpeza pública, uma nova opção em publicidade direta e um novo caminho para a sustentabilidade. Pessoas mais educadas e ruas mais limpas. Pet Stop, o melhor amigo do meio ambiente.

Site: www.petstopbrasil.com ​ E-mail: contato@petstopbrasil.com ​ CEO: Julival Góes Neto

Galera de Eventos

O sistema é disponibilizado gratuitamente para profissionais autônomos de toda a Bahia, é um ambiente onde eles podem criar perfis, respondendo às principais perguntas que os contratantes fazem na hora de selecionar um perfil. Os perfis profissionais são anunciados e divulgados pela web, reduzindo a necessidade de produção de materiais impressos como folders e cartão de visita e é possível fazer tudo de forma virtual, desde o anúncio do perfil até a busca de oportunidades no mercado. Os profissionais podem compartilhar seus perfis em um ambiente próprio pra isso, com um layout organizado que valorize seu trabalho.

​ Site: www.galeradeeventos.com.br ​ E-mail: daniellarios@galeradeeventos.com.br ​ CEO: Daniella Rocha Rios



Safe Drinking Water For All - SDW

Startup socioambiental que desenvolve tecnologias hídricas para mudar vidas. Uma delas é o Aqualuz: dispositivo de baixo custo, premiado pela ONU, que potabiliza água de chuva usando exclusivamente radiação solar, o equipamento custa R$ 300,00, dura 15 anos e trata 28 litros por dia. Fazendo os cálculos, o Aqualuz trata 10 litros por apenas R$ 0,01. Seu mercado é focado em famílias de regiões rurais do semiárido que possuam cisternas ou poços artesianos.

Site: www.sdwforall.com

​E-mail: anna@sdwforall.com ​ CEO: Anna Luísa Beserra



Closet

Consumo consciente é o que move a Closet. É a 1ª startup sustentável do Brasil para locação de vestidos e acessórios femininos para festa. A empresa remodela o conceito de locação de vestuário na Bahia. Na Closet você encontra vestidos, brincos, cintos e clutches atuais, de diversas marcas a preços acessíveis. A startup sugere a reflexão e a prática de uma moda mais consciente, possibilitando que a cliente se torne sócia, alugando aquele seu vestido especial a outra pessoa e fazendo a energia girar. Assim, a cliente adquire benefícios, troca por outros aluguéis ou, se preferir, restitui o valor total da peça. Que tal aderir à proposta comprando menos e se divertindo mais?

Site: www.yourcloset.com.br ​ E-mail: camilla@yourcloset.com.br ​ C EO: Camilla Raupp

Gostou do artigo? Quer saber um pouco mais sobre este ecossistema de inovação? Mande um e-mail, teremos o maior prazer em te ajudar! contato@abastartups.com.br, até a próxima!

*Rodolfo Kobus é Diretor Executivo da Associação Baiana de Startups (ABAS)