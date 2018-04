Startups têm até o fim do mês para se inscrever em edital do Hub Salvador 

Selecionadas irão desenvolver soluções para gestão pública

Ainda há vagas para participar da seleção para o Hub Salvador, aceleradora pública de startups que está em busca de aprimorar soluções para gestão pública. Para a primeira etapa, a Prefeitura de Salvador está em busca de cerca de 90 empresas que atendam aos 37 critérios de seleção. Até o momento 46 empresas já foram selecionadas. As inscrições se encerram no dia 30 de abril.

Ainda restam 44 vagas para participar da segunda etapa da seleção do Hub Salvador. (Foto: Valter Pontes/ Secom PMS)

Tanto as inscrições como as regras do certame estão disponíveis no site http://www.pitch.salvador.ba.gov.br. Para concorrer é preciso elaborar soluções para desafios nas áreas de educação, saúde e assistência social, descritos no edital da disputa. A iniciativa integra o Cidade Inteligente, quinto eixo do programa Salvador 360.

A segunda etapa consiste em avaliação das propostas por meio de um comitê técnico de avaliação, que terá a presença de representantes da Prefeitura e expoentes do setor de startups. Baseados em critérios técnicos, o comitê vai selecionar as melhores iniciativas.

Pitch Salvador

A seleção final virá na terceira etapa, onde as soluções desenvolvidas serão apresentadas de forma presencial em forma de “pitch”, entre os meses de maio e junho. Os empreendedores terão cerca de 10 minutos para "vender seu peixe" aos membros do comitê.



As propostas devem ser apresentadas de forma clara e objetiva, contendo no máximo três ideias. As vencedoras serão convidadas para desenvolver seus projetos, sem custos, no Hub por um período de seis meses, quando as iniciativas serão testadas na gestão pública das secretarias municipais.



Passado este período, as startups que obtiverem destaque poderão ser convidadas a desenvolver seus projetos em outras localidades, podendo ainda receber financiamentos de ordem privada para investir nas áreas afins. Um novo edital será lançado no mês de maio, visando, desta vez, o desenvolvimento de ideias voltadas para o mercado privado, como economia, direito, marketing digital, saúde e política.

Operação

A gestão do Hub está sob a tutela da empresa Bossa Nova, responsável pelo lançamento de editais, recrutamento, gestão e captação de recursos privados para o local. A capacidade total do Hub é de receber até 100 startups em espaço colaborativo, número que deve ser alcançado em 2019, com rodízio de 30 empresas por ano. A operação e captação de fundo de investimentos para as startups nos próximos cinco anos está estimada em R$100 milhões.