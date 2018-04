STF vota habeas corpus para Lula; acompanhe ao vivo

Cada um dos 11 ministros da Corte votará pela concessão ou rejeição do habeas corpus

VOTAÇÃO ESTÁ 1 A 0 CONTRA O HABEAS CORPUS PARA LULA

***

Ele diz que tem concedido a maior parte dos habeas corpus que têm lhe chegado desde maio do ano passado.

***

Gilmar Mendes diz que a prisão em segunda instância "é uma balela, porque na maioria dos casos ela começa em primeiro grau como provisória", depois mantém-se preso com a decisão confirmatória em sentença, e depois a decisão em segunda instância, com a prisão definitiva.

***

O ministro Gilmar Mendes diz que os nazistas já defenderam a ideia da prisão automática. "Não se pode falar nisso sob pena de comprometer a democracia", afirma. Ele nega que seu critério tenha mudado por conta de quem é o réu. "Aqui é notório que era preciso fazer uma revisão. De fato estamos fazendo uma injustiça (com a decisão passada)".

***

O ministro Gilmar Mendes diz as prisões automáticas empoderam instâncias que já estão por demais empoderadas."Explico porque mudo de opinião. Exatamente por isso. Isso resulta numa grande injustiçla, num sistema que já é por si injusto. A justiça criminal por si só é extremamente falha", diz o ministro Gilmar Mendes. Ele volta a reclamar da "mídia opressiva". "Se tivermos que decidir casos como esse porque a mídia quer esse ou aquele resultado, é melhor nos demitirmos e ir para casa. E veja que não sei o que é apreender o sentimento social. É o sentimento da mídia?", diz. "Se o tribunal for se curvar a isso, presidente, é melhor que ele desapareça, deixe de existir. Em matéria criminal, a coisa mais sensível, julgar segundo o sentimento da rua, não dá. Não é possível". Para ele, votar de acordo com o "sentimento das ruas" é "demogagia barata, populismo vulgar".

***

Para Gilmar, o início do cumprimento da pena após decisão de segunda instância deve considerar as particularidades de cada caso, mas não detalha que critérios deveriam valer.

***

O ministro Gilmar Mendes diz que prisões automáticas em segundo grau que depois se mostraram indevidas o fizeram repensar sua conclusão em julgamento anterior do STF. Isso sinaliza que irá mudar seu entendimento e voto anterior. "Fiz essa mudança por reflexão. Por entender, e aqui tem poucas pessoas capaz de me dar lição sobre o sistema carcerário brasileiro (...)". Ele cita mutirão que liberou 22 mil pessoas que estavam presos preventivamente de maneira indevida. "Não aceito o discurso de que estou preocupado com este ou aquilo. É injusto e indigno comigo".

***

O ministro Gilmar Mendes fala sobre casos em que agravo no STJ reduziu penas de prisão, que foi transformada em pena alternativa. "Como que nós conseguimos olhar no espelho, nós que fazemos essa defesa retórica tão enfática dos direitos humanos", questiona o ministro Gilmar Mendes.

***

"A execução antecipada da pena, após julgamento de segunda instância, na linha do quanto decidido por esta Corte será possível. Porém essa possibilidade tem sido aplicada pelas instâncias inferiores automaticamente", Gilmar Mendes

***

Ministro afirma que faz uma "reflexão" e que nunca viu uma mídia tão opressiva quanto no momento. Diz que atribui boa parte do clima hoje do país aos petistas e cita exemplo de comentários de José Dirceu sobre Mário Covas. "Esse tipo de intolerância gestou-se, esse germe ruim da violência, acho que o PT tem uma grande chance neste momento de fazer aquilo que se chame de um pedido de desculpas público por esse tipo de ataque. Aprenderam na oficina do diabo essa gente que está hoje aí fascistóide, atacando as pessoas. Uma mídia opressiva, até de certa forma chantagista", diz. Ele cita reportagem da Folha de S. Paulo que mencionava os dias de férias do Judiciário. "Devíamos já ter acabado esse feriados, mas não mediante chantagem". "Se fez ontem um festival no Jornal Nacional querendo provar minha incoerência. Não tem incoerência, tenho responsabilidade com o país", afirma. Ele diz que tem que acabar "penduricalhos, auxílio-moradia, o diabo".

***

Gilmar diz que após a segunda instância se esgotam os recursos ordinários. Os tribunais superiores são "extraordinários". Ele diz que já sinal de culpa, mas passível de mudança. "Sempre dissemos que a prisão seria uma possibilidade jurídica, e não uma condenação", sinaliza

***

O ministro Gilmar Mendes afirma que "não estamos diante de uma regra que se decide na base do tudo ou nada".

***

Gilmar Mendes retoma seu voto

***

O ministro Marco Aurélio também reclama da decisão de Cármen Lúcia de pautar o caso de Lula antes das ADCs. "Em termo de desgaste, a estratégia não poderia ser pior"

***

Os ministros debatem o que o julgamento de hoje significa para o tema

***

O ministro Marco Aurélio Mello diz que a Corte estaria julgando em definitivo a questão do início da execução da pena com o caso de Lula. Ele é relator de duas Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADCs) que questionam o cumprimento da pena após a segunda instância. "Precisamos ter presente que processo não tem capa, tem conteúdo efetivamente", declarou.

***

Min Gilmar Mendes considera perfeitamente possível rever jurisprudência em Plenário por meio de um habeas corpus. "Estamos decidindo o tema", afirmou. — STF (@STF_oficial) 4 de abril de 2018

***

Ministro Lewandowski pede um aparte

***

Gilmar Mendes volta a falar

***

Ministro Marco Aurélio faz um aparte e afirma que se hoje houver uma decisão, será "estranho" no julgamento das ações que questionam prisão em segunda instância acontecer uma decisão diferente. "Será o mesmo colegiado". Ministra Cármen Lúcia também faz um aparte.

***

Gilmar tem opinião diferente da de Fachin em relação ao efeito vinculante da decisão do STF hoje. Para ele, o julgamento de um caso específico, como o de Lula, pode comprometer o entendimento consolidado do Supremo e abrir margens para outros casos, mudando possivelmente a jurisprudência. "Estamos decidindo o caso, com certeza, mas estamos decidindo o tema (prisão em 2ª instância), e estamos decidindo no plenário (do STF)", disse.

***

Gilmar critica o fato de Cármen Lúcia ter pautado o pedido de Lula antes de pôr para votação no plenário duas ações que rediscutem a prisão após condenação em segunda instância.

***

Ministro Gilmar abre o voto afirmando que há muito tempo a Corte não tem uma questão "de tal magnitudade, tal gravidade. Sem dúvida nenhuma, é um caso de grande repercussão".

***

Conforme antecipado, Gilmar Mendes pede para passar na frente na ordem de votação e apresentar logo seu voto. Ele seria o oitavo da lista, mas está de viagem marcada para Portugal e vai deixar seu voto antes. Ele viaja por volta das 19h

***

1 x 0 Contra o Habeas Corpus de Lula

Fachin vota para recusar o habeas corpus a Lula. "Não verifico mudança no panorama jurídico que revele ilegalidade ou abuso de poder". Ele diz que a defesa poderá, se entender que cabe, apresentar recurso especial ao STJ.

"Ante o exposto, sob todos os ângulos, não verifico ilegalidade (...) Voto no sentido de de negar a ordem", Edson Fachin

***

Ministro diz que marcha para "parte final do voto". Ele diz que recursos para os tribunais superiores são excepcionais e, portanto, não poderiam suspender a aplicação das decisões das instâncias ordinárias.

***

O ministro diz que o STF não "sucumbiu aos anseios de uma sociedade punitivista” com o julgamento do pedido de habeas corpus do ex-presidente

***

Para Fachin, a demora em julgar recursos e aplicar as penas é prejudicial aos direitos humanos. A atual jurisprudência do STF, determinando cumprimento da pena após decisão de segunda instância, seria um passo para melhorar isso, na visão do ministro

***

Para min Fachin, a decisão do STJ que se questiona no HC seguiu a atual jurisprudência majoritária do STF, que permite a execução provisória da pena após confirmada a condenação em segunda instância, não sendo cabível reputá-la de ilegal — STF (@STF_oficial) 4 de abril de 2018

***

Do lado de fora: Há grupos contra e a favor de Lula na Esplanada dos Ministérios. A Polícia Militar fez um bloqueio entre os dois lados para evitar brigas, mas há provocações entre ambos os grupos.

***

O ministro diz que o Brasil tem sido questionado internacionalmente a respeito de direitos humanos por sua ineficiência de proteção penal. Ele dá exemplos de condenações sofridas pelo Brasil nas cortes internacionais por conta da morosidade e da deficiência no tema.

***

Para Fachin, o habeas corpus de Lula não busca mudar a atual jurisprudência do STF, mas verificar se este caso concreto está de acordo com o direito veigente à luz da dita jurisprudência

***

Fachin reafirma seu posicionamento. Para ele, a negativa da habeas corpus tem base na atual jurisprudência do próprio STF, que autoriza que a pena comece a ser cumprida após o encerramento dos recursos no tribunal de segunda instância. Ele cita outros juristas no seu embasamento.

***

Fachin dá sinais de que irá negar o pedido de Lula. Para o ministro não há ilegalidade na decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) em negar o pedido de liberdade do petista. "O ato apontado com coator, no meu modo de ver, diante da compreensão majoritária desse Supremo Tribunal Federal não traduz ilegalidade nem abuso de poder", disse o ministro.

***

O ministro Edson Fachin, relator do caso, começa a falar. Ele elogia as declarações iniciais da presidente Cármen Lúcia, "que fazem hoje e sempre vossa excelência destinatária da nossa grande estima e admiração".

***

A presidente da Corte, Cármen Lúcia, destaca a importância da questão discutida. Afirma que algumas causas atraem mais interesse da sociedade, mas que todos julgamentos devem acontecer à luz da lei e que o STF tem papel insubstituível na democracia.

***

14h06 - Começa a sessão

***

O Supremo Tribunal Federal (STF) dá continuidade nesta quarta-feira (4) ao julgamento que vai decidir sobre o habeas corpus preventivo para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A sessão do último dia 22 foi interrompida e será retomada hoje.

Cada um dos 11 ministros da Corte votará pela concessão ou rejeição do habeas corpus apresentado pela defesa do ex-presidente, que tenta impedir a prisão de Lula. Ele foi condenado em janeiro a 12 anos e 1 mês de prisão pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4).

Tanto para determinar a prisão quanto para conceder o habeas corpus que a impediria, serão necessários os votos de pelo menos 6 dos 11 ministros do STF.

Veja a ordem de votação dos ministros será a seguinte: