STJ nega pedido de habeas corpus para evitar prisão de Lula

O habeas corpus apresentado pela defesa do ex-presidente Lula na manhã desta sexta-feira (6) ao Supremo Tribunal de Justiça foi negado. O pedido foi protocolado por volta das 7h.

De acordo com o G1, os advogados de Lula contestam ofício enviado ontem (05) pela Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) ao juiz Sergio Moro, de Curitiba, permitindo a decretação da ordem de prisão.

Lula permanece na sede do Sindicato dos Metalúrgicos da ABC, em São Bernardo do Campo, reunido com lideranças do PT. Segundo a determinação de Sérgio Moro, Lula deve se entregar até as 17h desta sexta à Polícia Federal em Curitiba. O juiz vetou o uso de algemas "em qualquer hipótese"