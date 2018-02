Sexta Turma do STJ decide que sócio da JBS cumpra prisão domiciliar, seu irmão, Joesley, será beneficiado com a medida

A 6ª Turma do STJ decidiu hoje soltar Wesley Batista, um dos sócios da holding J&F, dona da JBS. A informação foi divulgada a pouco pela coluna Radar, do site do jornal O Globo.

O empresário está preso há cinco meses em São Paulo. A decisão judicial vai transferi-lo para a prisão domiciliar.

Já o irmão, Joesley Batista, para quem a defesa também pediu habeas corpus, permanecerá preso.

maiores informações em breve.