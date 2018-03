STJD nega efeito suspensivo e gera protesto no Vitória

Tribunal também pede para FBF não homologar campeão até o julgamento

O Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), através do auditor Marcelo de Lima e Silva, decidiu nesta quinta-feira (22) suspender as multas impostas ao Vitória pelo Tribunal de Justiça Desportiva da Bahia (TJD-BA) devido aos incidentes do Ba-Vi realizado no dia 18 de fevereiro, no Barradão. O Leão teria de pegar uma quantia de R$ 100 mil, enquanto o zagueiro Kanu, que agrediu o meia Vinícius, do Bahia, precisaria pagar R$ 75 mil. A decisão, no entanto, está suspensa até o fim do processo.

Em contrapartida, as suspensões dos atletas envolvidos na confusão (Kanu, Yago, Rhayner, Denílson, Edson e Rodrigo Becão), além do técnico Vagner Mancini, seguem com validade.

Também foi solicitado pelo auditor que a Federação Bahiana de Futebol (FBF) não homologue o campeão do estadual até o julgamento do Pleno, que ainda não tem data para acontecer.

“O caso é de extrema gravidade, com cenas lamentáveis que repercutiram por todo o País, não sendo admissível, nesse caso concreto, que os atores envolvidos nessa vergonhosa conduta de violência e ameaça praticada além de artificial manobra para o encerramento antecipado da partida, desfilem nos gramados da final do Campeonato, gozando das benesses do Efeito Suspensivo e assim, zombando da Justiça Desportiva”, disse o relator.

O Vitória, através de nota publicada em seu site oficial, questionou a decisão. "Diante da decisão, o Esporte Clube Vitória informa que estará, nas próximas horas, impetrando um Mandado de Garantia, dirigido ao Presidente do STJD, requerendo e esperando se digne o colendo órgão a reformar a decisão proferida, concedendo aos seus atletas e treinador o efeito suspensivo devido".

Em julgamento realizado no último dia 9, o Pleno do TJD-BA puniu Kanu com 11 jogos, 90 dias de suspensão e R$ 75 mil de multa. O técnico Vagner Mancini, por sua vez, pegou um gancho de cinco partidas. Denílson, Rhayner e Yago, do Vitória, além de Edson e Rodrigo Becão, do Bahia, foram suspensos por oito jogos.