Submersão: Wim Wenders diz que é melhor crer em algo do que em nada

Misto de drama e suspense é estrelado pelos bons atores Alicia Vikander e James McAvoy

Não há estrada nesse novo road movie de Wim Wenders. Apenas águas profundas. Ou uma cela escura. Nos dois cenários, o ser humano está só e busca em nada, além da sua própria fé, um bálsamo para a solidão. Ela, biomatemática, anseia pelo que verá no fundo do oceano. Ele, espião disfarçado, espera escapar da morte que provavelmente encontrará na próxima missão.

Assim, o diretor alemão, 72 anos, propõe um dilema entre a fé e a ciência no misto de drama e suspense Submersão, estrelado pelos bons atores Alicia Vikander e James McAvoy. “O fundo do oceano nem é tão longe. É mais perto do que a Lua, e mesmo assim o homem nunca pisou ali”, disse o diretor, na época do Festival de Toronto, em setembro, quando seu trabalho foi apresentado pela primeira vez. “O fundo do mar é mais relevante para o futuro da humanidade do que muitos dos planetas que querem visitar”, completou.

No filme, quem submerge é Danielle (Alicia Vikander), pesquisadora que busca explorar as formas de vida na zona abissal da Groelândia. Na outra ponta da trama, o diretor leva o espectador até a Somália, onde um grupo extremista islâmico mantém aprisionado o espião escocês James (James McAvoy).

Como no livro homônimo de J.M. Ledgard que inspira o filme, eles se conheceram, se apaixonaram e viveram um amor avassalador durante quatro dias. Depois, se separaram por força do destino. A fé na esperança do reencontro sustenta o casal, ainda que, ambos entendam, nunca mais se encontrarão.

“Fé e ciência são dois elementos que não deveriam entrar em conflito, deveriam enriquecer um ao outro”, afirma o diretor alemão, luterano praticante, que atualmente trabalha na finalização de um documentário sobre o papa Francisco. “Ele também acredita que são coisas que deveriam caminhar lado a lado”, brinca, falando sobre o maior e mais carismático líder da Igreja Católica.

Para ficar claro: em Submersão, a fé aparece na forma do radicalismo. McAvoy experimentou isso de perto. Ficou aprisionado por semanas num cubículo minúsculo, iluminado apenas por uma fresta, e, além de lidar com suas próprias neuras, conseguiu ver a força que move os terroristas. “Passei semanas sendo torturado”, brinca o ator. Wenders explica: “Ele vê humanidade neles. O mais assustador nos radicais islâmicos é justamente o que há de mais belo neles: a capacidade de acreditar”.









