Subtenente da PM é morto a tiros durante assalto no Rio de Janeiro

Marcílio de Melo Ferreira é o 31º policial militar morto no Estado do Rio somente em 2018

O subtenente Marcílio de Melo Ferreira, de 54 anos, foi morto a tiros em um assalto a um posto de gasolina na Estrada Intendente Magalhães, em Campinho, na Zona Norte do Rio de Janeiro no ínicio da manhã desta segunda-feira (02).

A vítima estava em companhia de sua mulher abastacendo o veículo quando três suspeitos anunciaram o assalto. Ao perceberem que o agente estava armado, os bandidos começaram a agredi-lo. Durante a briga, a arma de Marcílio foi tomada por um dos suspeitos que a usou para atirar, atingindo o policial com um disparo na cabeça.

De acordo com as informações do G1, o agente ainda chegou a ser levado para o Hospital estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes, também na Zona Norte, por sua esposa, mas não resistiu aos ferimentos.

Marcílio é o 31º policial militar morto no Estado do Rio somente em 2018. Em nota, a PM lamentou o assassinato e informou que o subtenente estava na corporação desde 1987. Ele era casado e deixa seis filhos.

Suspeitos

Os suspeitos fugiram e foram localizados momentos depois por uma equipe do 9º BPM (Rocha Miranda) que fazia um patrulhamento na Intendente Magalhães. Ainda segundo o G1, os criminosos têm 17 anos de idade e com eles foi encontrada a pistola do subtenente.

Os menores foram encaminhados para a Delegacia de Homicídios (DH) da Capital, que fez uma perícia no local do crime e ficará responsável pelas investigações.