Sucesso reconhecido

Por Cláudio Cunha*

Credibilidade e reconhecimento são os selos de qualidade que o Prêmio Ademi-BA vem imprimindo aos seus vencedores desde que foi criado, em 1994. Com o objetivo de motivar as empresas do ramo e evidenciar os trabalhos de alto padrão realizados pelo setor, chegamos na 24ª edição com a certeza de que nosso dever tem sido cumprido.

O prêmio também cumpre o seu papel ao incentivar os empreendimentos que vêm mudando o cenário local através do aquecimento da economia e fortalecendo o crescimento do mercado. A história da premiação se confunde com a própria linha do tempo da construção civil na Bahia, que só fez crescer nas últimas três décadas.

Ao longo dos anos, diversas empresas foram consagradas pela ousadia, originalidade e funcionalidade de seus projetos. Nomes como MVL Incorporadora, Graute Empreendimentos, CONIE Empreendimentos, além de outros exemplos de sucesso, como a Cyrela Andrade Mendonça e a OR.

Para a edição de 2018, que acontece no mês de maio, queremos reforçar a importância de ganhar um prêmio de tamanha relevância. Este ano, o troféu será entregue para as categorias Empresa Destaque, Inovação/Sustentabilidade, Lançamento Imobiliário, Urbanização/Loteamento, Campanha Publicitária, Empreendimento Residencial, Empreendimento Comercial e Empreendimento de Habitação Econômica.

Mário Gordilho, engenheiro civil e ex-presidente da Ademi-BA, foi o responsável por trazer esse prêmio à Bahia e abrir as portas para os investimentos das grandes empresas do mercado. Para ele, a criação do prêmio foi uma ideia acertada, já que se mantém com tanta força, mesmo com o passar dos anos.

Gordilho também reforça que ser reconhecido por uma instituição de tanta força como a Ademi é uma grande motivação para os concorrentes ao troféu: vencer o Prêmio Ademi-BA é ter grandes referências associadas ao nome da construtora, além da grande exposição e visibilidade dada ao prêmio.

Por último, ele afirma que condecorações nunca foram tão importantes e valorizadas, já que o mercado está mais competitivo. É uma oportunidade de se vender como uma empresa premiada, dando um upgrade em suas estratégias de marketing.

Pensando em inovar e também melhorar o futuro do nosso setor, este ano trazemos a categoria Inovação Acadêmica, que premiará projetos de estudantes universitários das áreas de Arquitetura, Engenharia e cursos técnicos de graduação e de pós-graduação.

Os temas do desafio foram escolhidos através de uma pesquisa sobre inovação realizada entre os associados, que trouxeram questões relevantes para o setor e que precisam de mais aplicabilidade. No total, foram 32 inscritos, entre os quais foram selecionados os dez melhores trabalhos que seguem na disputa.

Na noite de premiação, conheceremos os nomes que se destacaram durante o ano, mas também teremos uma oportunidade de confraternizar e comemorar as vitórias de todo trade imobiliário do estado. Nos mantemos firmes e coesos durante os últimos anos, que foram de certa turbulência, e partimos agora para um novo período de retomada e de mais estabilidade. É momento de celebrar e faremos dessa ocasião mais um marco para história da Ademi e do setor de construção na Bahia.