Sudesb abre vagas gratuitas para natação e hidroginástica

Desta vez, serão 2.400 vagas em quatro piscinas com abertura de inscrição na segunda (19); no dia seguinte, começa a inscrição para aulas de ginástica e dança de salão gratuitas

Quem estiver interassado em participar de aulas gratuitas de natação e hidroginástica precisa ficar ligado no site da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb) a partir das 14h de segunda (19) - www.sudesb.ba.gov.br. Serão abertas 2.400 vagas no segundo ano do projeto Sudesb Natação em Rede, de amplo sucesso em 2017, com 100% das vagas ocupadas. Ou seja, a concorrência é grande. A autarquia disponibilizará o link de inscrição a partir do horário informado.

Neste ano, a disponibilidade de vagas aumentou e agora serão quatro piscinas disponibilizadas para os alunos: a Piscina Olímpica da Bahia (Bonocô), CSU do Nordeste de Amaralina, Centro Pan Americano de Judô (Ipitanga/Lauro de Freitas) e prédio da antiga FLEM, no Centro Administrativo da Bahia. Nesta última, serão oferecidas vagas exclusivas para servidores públicos estaduais também.

As vagas para natação são exclusivas para jovens de 7 a 17 anos, do ensino público fundamental e médio. Para as vagas de hidroginástica, os pretendentes precisam a partir de 60 anos. Para fazer a inscrição, são exigidos atestado médico, originais e cópias do documento de identidade, CPF, comprovante de residência (conta de água, luz ou telefone), duas fotos 3x4. No caso dos servidores públicos, além dessa documentação, será exigido comprovante de matrícula no serviço público estadual (contracheque, por exemplo). Para as aulas de natação, o comprovante de matrícula escolar é obrigatório para a inscrição.

Após a inscrição online, os candidatos terão entre os dias 21 de fevereiro e 02 de março, das 8h às 11h às 14h às 17h (dias úteis) para apresentar toda a documentação exigida nos núcleos escolhidos para realização das atividades. A inscrição estará completamente assegurada apenas com entrega integral de todos os documentos exigidos de uma vez. Ou seja, nada de entregar parte e depois voltar para complementar. As aulas terão início no dia 6 de março, nos turnos matutino e vespertino, acontecendo de terça a sexta-feira.



Ginástica e Dança de Salão

Além das vagas de natação e hidroginástica, a Sudesb também oferecerá aulas gratuitas de ginástica e dança de salão, ambas nos núcleos do CSU do Nordeste de Amaralina e no ACM Brasil (na Liberdade). Mas as inscrições para essas vagas deverão ser feitas de forma presencial nos locais. Elas ficam abertas até o dia 02 de março, das 8h às 11h e das 13h30 às 16h, somente em dias úteis.

As aulas são para pessoas colm 18 anos ou mais. Os documentos necessários são atestado médico (apto à prática esportiva), cópia da certidão de nascimento ou Identidade, cópia do comprovante de residência e 02 fotos 3x4.