Sujo, mas de alma lavada

Jipeiros. Quem eles são? O que eles pensam? Como eles vivem? E, mais importante, para onde eles irão no próximo final de semana? Dizem que aquilo que os diferencia das crianças é o tamanho dos brinquedos. Mas não basta ter um jipe ou veículo 4x4 que acelere de 0 a 100 em 15 minutos para ser um jipeiro. Nem possuir inúmeros adesivos colados na viatura com marcas de clubes 4x4 e slogans parafraseados aqui. É muito mais do que isso.

Estamos falando de um estilo de vida que envolve gastar menos com terapia e mais com o 4x4. De gente que não quer seguir a estrada, pois prefere construir o caminho. De preferência, um caminho que torne a jornada o mais próximo possível do intransponível, seja no barro, na lama, na areia, dentro d´água, subindo uma montanha íngreme de pedras ou no meio da mata amazônica. Por isso se diz que coração de jipeiro não bate, trepida.

Um dos lemas dessa turma de loucos é ninguém fica para trás. Afinal, jipeiro de verdade não anda só. Seja na Chapada Diamantina ou no Atacama, ele está sempre em comboio e tem disposição de ajudar o companheiro atolado. Até porque, evidentemente, isso significa diversão e resenha garantidas.

É com esse mesmo espírito solidário – aliás, não é à toa que o guru espiritual dos jipeiros é o Dalai Lama, ou seja, ajudar o próximo é a meta máxima da existência – que eles são voluntários da Defesa Civil de Salvador e realizam anualmente inúmeras campanhas sociais na capital e no interior, o que acontece desde o surgimento do primeiro clube de 4x4 do estado, o Jipe Clube da Bahia (final da década de 1980). Nada deixa o jipeiro mais orgulhoso e envaidecido do que fazer um resgate ou rodar por uma semana na cidade com a viatura suja de lama após uma trilha pesada. E nada dá mais prazer do que levar a família inteira para a trilha e degustar um bom churrasco e tomar uma gelada num canto remoto do planeta onde carro comum não chega. Bons meninos vão para o céu e jipeiros vão onde quiserem, dizem.

O jipeiro de verdade é apaixonado pelo contato com a natureza, a quem deve respeito. É aquele que fica feliz quando chove no feriado, porque vai dar lama. Mas que, a depender da trilha, também torce pelo céu limpo que rende, do alto de uma serra ou de uma cachoeira, um belíssimo pôr do sol. Se não curte nada disso, então ele é classificado como um jipeiro de shopping e será alvo de eternas gozações por ser urbano.

Muito justo que haja no calendário o Dia do Jipeiro. E que esse dia, escolhido por votação popular, feita por portal especializado em veículos 4x4, seja hoje, dia 4 do 4. Talvez não haja família maior do que essa, sempre aberta a receber novos membros (que logo ganham apelidos, é bom que se diga), tanto homens quanto mulheres. Ter um veículo traçado, seja ele antigo ou moderno, original ou modificado, clássico ou utilitário da moda, é apenas o começo. O essencial é ter o chamado espírito jipeiro, de alguma forma sintetizado nestas mal traçadas (tem que ser assim para ser off road) linhas.

* Alexandre Reis é jornalista e jipeiro