Summer Decor 2018 oferecerá descontos de até 70% em móveis e decoração

Evento acontece entre os dias 12 de janeiro e 3 de fevereiro e reúne lojas da Alameda das Espatódeas e região

Começa nesta sexta-feira (12) e segue até o dia 3 de fevereiro o Summer Decor 2018, promoção promovida pela Associação de Lojistas do Caminho das Árvores e Adjacências. Ao todo, participam 42 lojas localizadas na Alameda das Espatódeas e região, de vários segmentos do setor de decoração. Entre eles, móveis planejados, pisos e revestimentos, tecidos, percianas, papeis de parede, iluminação, objetos, tapetes, cama e banho.

A associação e a Rede Bahia firmaram, no dia da estreia da campanha, um protocolo de parceria. Wilna Carneiro, da Vivar Sleep Center, Márcia Leal, da Casulo, e Juliana Jozzolino, diretora de mercado da TV Bahia, assinaram o apoio. "É um interesse mútuo, dá resultado para os dois lados. Para os lojistas, fomenta as datas que estariam adormecidas e cria um calendário de decoração", diz Juliana. "E garante que haverá uma continuação da parceria em novos projetos", completa Wilna.

Márcia, Wilna e Juliana assinaram o protocolo de parceria

(Foto: Giuliana Mancini/CORREIO)

"O apoio também motiva os lojistas a não só investirem no relacionamento com os consumidores e com as revistas de decoração, mas mostra que dá para atingir a todos os públicos. Traz resultados diferentes", comenta Bruno Nery, da agência Tribus, que também esteve presente no ato.

Durante a assinatura, a associação fez questão de ressaltar o esquema criado para a segurança dos clientes. "Todas as lojas possuem câmeras frontais. Ou seja, são 40 câmeras estratégicas, gerando uma amplitude que cobre praticamente a região toda. Elas são online e é possível ver as imagens em tempo real e gravações, por um aplicativo no celular", lembra Bruno.

Cada loja terá sua própria meta de venda e, após o término do Summer Decor, será feito um balanço com a edição anterior.

Novo mercado

Segundo Márcia, houve uma alteração no perfil do cliente do ramo. "Uma pessoa que, há 10 anos, não se preocupava com decoração, agora liga. E isso vem muito das novelas da Globo. Ela observa as casas arrumadas na televisão e gosta. Se pensava que décor era apenas para a classe A, hoje mudou. A demanda vem de todos os perfis".

Apesar de existir uma concorrência com empresas online, a associação garante que a experiência sensorial é importante para o consumidor. "Ele pode sentar no sofá, tocar os tecidos para almofada, olhar de perto os papéis de parede... E há todo o pós-venda e garantias da loja física".