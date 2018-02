Susana Vieira não desfilará na Grande Rio por motivos de saúde

Carnaval carioca vai perder uma de suas grande estrelas

Quando a escola de samba Unidos da Grande Rio entrar na Marquês de Sapucaí, uma de suas maiores estrelas, senão a maior delas, não estará presente. A atriz Susana Vieira não desfilará esse ano por ordens médicas. Por conta de uma trombose, que teve há pouco tempo, ela foi impedida de participar do desfile da agremiação de Duque de Caxias.

Atriz não vai desfilar na Grande Rio esse ano (Foto: Marcos Pinto/Divulgação)

Por causa da ausência da diva mor da escola, o amigo David Brazil fez uma homenagem a Susana. "E hoje pela primeira vez em muitos e muitos anos euzinho vou estar sem minha amada companheira de vida e de Carnaval no desfile da nossa Grande Rio", escreveu em sua conta no Instagram.

Logo depois, Susana respondeu. "David, meu irmão de alma, obrigada pela homenagem! Hoje não estaremos juntos fisicamente na Sapucaí, mas estaremos sempre unidos através do coração! Vai com tudo, David! Vai com tudo, família Grande Rio! É hoje", comentou a atriz.