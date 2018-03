Suspeito de arrombar 15 lojas na Cidade Baixa é preso

Câmeras de segurança de lojas e repartições ajudaram a polícia

Bruno de Jesus Oliveira, 27 anos, foi preso na tarde desta segunda-feira (12), no Largo de Roma, suspeito de arrombar cerca de 15 estabelecimentos comerciais na Cidade Baixa, entre janeiro e fevereiro.

De acordo com a Polícia Militar (PM-BA), o homem foi encontrado após denúncia de que usuários de drogas e um arrombador, responsável por violar casas comerciais na Rua Direta do Uruguai, estariam na Praça Irmã Dulce. A identificação foi feita após a divulgação das imagens gravadas pelas câmeras de segurança das lojas e repartições.

Ainda segundo a PM, quando o suposto arrombador foi abordado pelos policiais do Pelotão de Emprego Tático Operacional (Peto) da 17ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Uruguai), ele disse apenas que era usuário de crack e catava latas para reciclagem durante a noite na Cidade Baixa.

Bruno foi encaminhado para 3ª Delegacia (Bonfim), que investigará as denúncias de arrombamento, mas foi liberado em seguida, já que ainda não há provas contra ele. "Ele disse que não é ele nas imagens. Não tem como não dizer que é ele; as características são iguais", afirma o titular da delegacia, Victor Spínola.

Segundo o delegado, está sendo feito o levantamento dos estabelecimentos arrombados para que seja possível ouvir os responsáveis pelas lojas. "As lojas que têm circuito interno estão trazendo as imagens pra cá, e as que não têm estão apenas vindo para depor. Isso vai nos ajudar a entender também como funciona o modus operandi dele", contou.