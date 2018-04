Suspeito de comandar roubos de carros na BR-324 é preso na Palestina

Identificado como Dudu, traficante tentou fugir e acabou baleado pela polícia

Suspeito de comandar uma quadrilha de roubos a carros e tráfico de drogas, identificado como Dudu, foi preso durante uma operação no bairro da Palestina, na madrugada desta segunda-feira (9). Ele foi preso com uma pistola calibre 40, uma motocicleta roubada e uma caderneta com anotações.

Operação da SSP aconteceu na madrugada desta segunda-feira (9)

(Foto: Alberto Maraux/SSP)

Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA), durante a operação, Dudu tentou fugir e acabou entrando em confronto com a polícia. Ele foi baleado e encaminhado para o Hospital do Subúrbio, onde permanece internado.

De acordo com a SSP, além de comandar a venda de entorpecentes, ordenava também roubos de veículos na BR-324.

O comandante da Operação Apolo, major André Borges, e o titular da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV), delegado Marcelo Tânus, ressaltaram a integração entre as forças de segurança estadual e federal.