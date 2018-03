Suspeito de estuprar enteado de 4 anos, homem é espancado até a morte na Bahia

Crime aconteceu na zona rural de Santo Estevão

Juraci Conceição de Jesus, de 25 anos, foi espancado até a morte na tarde deste domingo na cidade de Santo Estevão, cidade localizada a 150 quilômetros de Salvador. De acordo com informações da Polícia Civil Juraci foi linchado após suspeita de ter abusado sexualmente do enteado, de 4 anos.

De acorco com a polícia, a mãe da criança registrou a agressão sexual no sábado (10), na Delegacia de Santo Estevão. Neste dia, Juraci fugiu. A denúncia foi feita depois que familiares do garoto perceberam uma vermelhidão nas partes íntimas da criança, que apontou o padrasto como responsável pelas lesões.

O caso, que aconteceu na localidade conhecida como Beco do Salgado, na zona rural da cidade, foi denunciado ao Conselho Tutelar da cidade que encaminhou o garoto para o Hospital Municipal Doutor João Borges de Cerqueira onde foi constatada violência sexual.

Juraci foi morto no domingo quando, depois da denúncia, voltou para casa. Populares o espancaram até a morte. A motocicleta dele foi incendiada pelos populares. O caso vai ser investigado pela Polícia Civil em Santo Estevão. Ninguém foi preso.

Procurado, o hospital não passou informações sobre o estado de saúde da criança.