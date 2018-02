Suspeito de matar namorada é achado morto em Ribeirão Preto

Ele era procurado desde que Khadija das Dores foi morta com um tiro na cabeça

O adolescente Danilo Moreira Pimenta, 17 anos, suspeito de matar a namorada de 15 anos, foi achado morto na manhã de domingo (11), às margens do Anel Viário Norte, em Ribeirão Preto (SP).

O corpo foi achado por um ciclista, que viu muitos urubus em um matagal e ao se aproximar viu o jovem parcialmente enterrado. Ele tinha ferimentos no abdômen e no pescoço causados por arma branca. O corpo foi reconhecido por familiares no Instituto Médico Legal, onde uma perícia vai determinar a causa da morte.

O adolescente era considerado o principal suspeito pela morte da estudante Khadija Aziani das Dores. O corpo dela foi achado no domingo (4) na casa em que os dois viviam, depois que vizinhos ouviram um tiro e chamaram a Polícia Militar.

A PM já encontrou Khadija por volta das 22h, morta com um tiro na boca. A arma e o namorado não foram localizados no dia e desde então Danilo era procurado para prestar esclarecimentos.

Familiares revelaram que o casal estava junto há 1 ano e oito meses e morava junto há seis meses. A relação era bastante problemática, marcada por brigas e Khadija já tinha sido agredida pelo namorado. Eles se separaram várias vezes no período. Em dezembro, o casal terminou novamente e a adolescente voltou a morar com a mãe. Depois, acabou reatando o namoro.