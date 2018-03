Suspeito de matar PM em Salvador é preso em Santo Antônio de Jesus 

Leandro Gomes, o Léo Bocão, era Três de Copas do Baralho do Crime

A polícia prendeu nesta quinta-feira (1º) Leandro Barros de Jesus Gomes, o Léo Louco ou Léo Bocão, na cidade de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo. Ele tinha mandado de prisão em aberto por homicídio e era o Três de Copas do Baralho do Crime, da Secretaria da Segurança Pública (SSP). Leandro é suspeito de matar um policial militar em Salvador.

Foto: Divulgação/SSP

Equipes da 4ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), em Santo Antônio de Jesus, o encontraram no bairro Santa Madalena, enquanto averiguavam uma denúncia de tráfico de drogas no local. Na Coorpin, descobriu-se que ele estava com mandado de prisão em aberto.

“Léo Bocão é oriundo do bairro de Pau da Lima, em Salvador, onde é investigado por diversos homicídios”, revelou o coordenador da Coorpin, delegado Edílson Magalhães. Leandro ficará detido na Coorpin/SAJ até ser trazido para Salvador.