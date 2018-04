Suspeito de matar policial civil, homem é preso com drogas e munições

Em outubro, bandidos que estavam em dois carros atiraram no agente

Luiz Alberto, o Gordo, é suspeito de envolvimento na morte do policial civil Luiz Alberto (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

A Polícia Civil prendeu um dos suspeitos de envolvimento na morte do agente Luiz Alberto dos Santos, 45 anos, morto em outubro do ano passado, no bairro de São Cristóvão, em Salvador.

O traficante Francisco Ferreira Souza, o Gordo, foi preso na manhã desta quinta-feira (05) por agentes da 26ª Delegacia (Vila de Abrantes), em Camaçari, unidade onde trabalhava Luiz Alberto.

Com Gordo a polícia apreendeu tabletes de maconha, certa quantidade de cocaína, máscaras do tipo “brucutu”, balança de precisão, munições e dinheiro. A assessoria de comunicação da Polícia Civil informou que ele será apresentado nesta quinta-feira (6), às 10h, quando serão apresentadas mais informações sobre os crimes cometidos por Gordo.

Foto: Arquivo CORREIO

O policial civil Luiz Alberto dirigia um carro próximo ao condomínio Campo Belo quando foi fechado por outros dois veículos. Os ocupantes dos outros carros atiraram várias vezes. O Celta do policial capotou e ele morreu ainda no local.

Segundo o Sindicato dos Policiais Civis (Sindpoc), ele dirigia um carro próximo ao condomínio Campo Belo quando foi fechado por outros dois veículos. Os ocupantes dos outros carros atiraram várias vezes. O Celta do policial capotou e ele morreu ainda no local.

Na ocasião, o Sindicato dos Policiais Civis (Sindipoc) lamentou a morte, em nota. Segundo o presidente da entidade, Marcos Maurício, o carro do policial ainda foi desvirado por populares, que roubaram sua arma, colete e carregadores.

"Foi uma execução. Quem matou, matou e saiu. Mas a população furtou o material dele porque nada foi encontrado", disse Maurício na época do crime.

Também em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou, inicialmente, que nada foi levado e que a vítima teria sofrido um acidente e chegou a ficar presa nas ferragens.

"Viemos até o local porque chegaram informações de possíveis disparos de arma de fogo antes do acidente. Nenhum pertence foi levado do policial", informou o coordenador da Força Tarefa que investiga a morte de policiais na Bahia, delegado Odair Carneiro, responsável pelo caso.