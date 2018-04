Suspeito de tráfico morre em confronto com a PM no Nordeste de Amaralina

Polícia encontrou uma arma calibre 40, quatro munições intactas, setenta e oito pedras de crack e porções de maconha

Jadilson de Araújo Pinheiro, 26 anos, foi morto durante uma operação da Polícia Militar, no bairro do Nordeste de Amaralina, em Salvador, no início da manhã desta quinta-feira (5). De acordo com informações do botetim de ocorrência do Hospital Geral do Estado (HGE), Jadilson, conhecido como Jal, teria iniciado uma troca de tiros com policiais.

A vítima deu entrada no hospital às 5h28, já sem vida. Ele foi atingido por disparos de arma de fogo na região do tórax. Conforme o boletim, quando a polícia chegou na Rua do Sossego, localizada no bairro, Jal estava armado com um grupo de amigos. Quando os polícias deram a voz de prisão, os homens teriam começado a atirar.

Durante a troca de tiros, um deles chegou a se esconder em uma das residências da rua. Com Jal, a polícia encontrou uma arma calibre 40, quatro munições intactas, setenta e oito pedras de crack e porções de maconha.