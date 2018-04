Suspeito é baleado após assaltos em ponto de ônibus em Itapuã

Um adolescente também participou da ação; dupla foi surpreendida por PMs

Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi baleado por policiais do Pelotão de Emprego Tático Operacional (Peto) após realizar uma série de assaltos em um ponto de ônibus no bairro de Itapuã, em Salvador, na tarde desta quinta-feira (5).

O suspeito, que foi socorrido para o Hospital Menandro de Farias, em Lauro de Freitas, estava a bordo de um carro no momento do ataque, e atuava na companhia de um comparsa, que é adolescente. Não há informações sobre o estado de saúde do baleado.

Perseguição

De acordo com a polícia, quando os dois avistaram os policiais, tentaram fugir pela Avenida Dorival Caymmi, porém, o veículo foi interceptado nas proximidades de Nova Brasília de Itapuã, após perseguição. Ele foi atingido depois de disparar contra a viatura do Peto, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP).

Ainda conforme a assessoria da SSP, o adolescente estava em posse de uma faca profissional usada para corte de carne. Também foram apreendidos com os dois suspeitos um revólver e diversos pertences das vítimas.

Os objetos foram apresentados na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR). O proprietário do veículo foi à delegacia prestar queixa.