Suspeito é morto em operação da Rondesp na Boca do Rio

Ações contra o tráfico em bairros da capital apreenderam mil porções de drogas

Ronoel Soares de Oliveira Filho, idade não divulgada, morreu após ser baleado durante uma operação policial que envolveu equipes da 39ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Boca do Rio) e da Rondesp Atlântico na comunidade do Golfo Pérsico, na Boca do Rio, nesta segunda-feira (22).

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o suspeito estava num grupo de cerca de 15 homens que transitavam armados pela comunidade. Após serem informados pelo Centro Integrado de Comunicações (Cicom) sobre a situação, as equipes da PM se deslocaram até o local onde, segundo a SSP, foram recebidas a tiros. Na ocasião, Givaldo Mariano Macedo Junior, 21 anos, acabou preso.

A ação que terminou com a morte de Ronoel fez parte de uma série de rondas e abordagens realizadas por guarnições das Rondesp Atlântico, nesta segunda, em diferentes bairros de Salvador, e que terminou com mais de mil porções de drogas apreendidas. Segundo a SSP, as ações fazem parte do policiamento de rotina, e acabou com quatro criminosos conduzidos a delegacias.

Na Boca do Rio, ainda conforme a SSP, foram encontradas 847 pedras de crack, uma pistola calibre 380, um carregador de pistola com cartuchos, 25 pinos de cocaína, cinco sacos de maconha, oito pacotes de pasta base de cocaína, uma balança e embalagens para armazenamento de drogas.

Material apreendido pela polícia na Boca do Rio (Foto: SSP/Divulgação)

Brotas

Antes da ação na Boca do Rio, as equipes da PM foram até a localidade de Bariri, em Brotas, onde durante o patrulhamento os policiais encontraram 60 pedras de crack, oito porções de cocaína, 41 balinhas de maconha, um aparelho celular e R$ 90 em posse de Felipe Lima dos Santos, suspeito de tráfico de drogas. O caso foi registrado na 6ª Delegacia (Brotas).

Federação

Outra operação da Rondesp Atlântico, na região do Vale da Muriçoca, na Federação, terminou com as prisões de Rodrigo Santos França, o Manga, e Ueslei Silva dos Santos, o Babuíno.

Com os suspeitos foram localizados 27 trouxas de maconha, nove pedras de crack, um relógio, três aparelhos celulares e R$ 24. Os detidos e todo o material apreendido foram encaminhados para a Central de Flagrantes.

De acordo com o comandante da Rondesp Atlântico, major PM Edmundo Assemany, as ações de abordagens são essenciais para a prevenção de crimes. "Por meio delas conseguimos evitar que outros delitos sejam concretizados", comentou, segundo nota da SSP.

Ela disse ainda que a unidade realiza constantemente o estudo de toda área da borda do Oceano Atlântico e “são analisados os locais que registraram ocorrências”. “A partir da análise criminal são planejadas ações com a finalidade de inibir e evitar todo tipo de delito”, concluiu o major.