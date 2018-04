Suspeitos de tráfico são presos no bairro do Uruguai

A polícia ainda desarticulou uma casa que servia como ponto de venda de drogas

Três homens suspeitos de tráfico de drogas foram presos na Travessa Barão, no bairro do Uruguai, em Salvador, no final da tarde desta quinta-feira (12). Erick Santos de Oliveira, Misael Santos e Carlos Rodrigo Santos Cerqueira foram detidos quando estavam na laje de uma casa, que servia como ponto de venda de drogas e base de observação para os suspeitos monitarem a movimentação da área.

A ação fez parte da operação Operação "Conhecer, Operar e Aproximar", da Coordenação de Operações Especiais (COE), com apoio de equipes da 3ª Delegacia Territorial (DT/Bonfim). Com o trio, os policiais apreenderam 111 trouxas de maconha, 84 pinos de cocaína, cerca de meio quilo de crack, dois simulacros de pistola e balanças. Os acusados foram apresentados na 3ª DT/Bonfim.

"Esse foi a primeira Operação COA de 2018. Iniciamos no ano passado esse trabalho e, além dos flagrantes, mapeamos o bairro utilizando drones", destacou o coordenador da COE, delegado André Viana.

Ele acrescentou a importância da parceria com a 3ª DT/Bonfim. "Fomos certeiros por conta do conhecimento do terreno, repassado pelos colegas da unidade territorial", finalizou. A ação é promovida pela COE desde o ano passado em localidades de Salvador e Região Metropolitana.

(Foto: Alberto Maraux/SSP-BA)