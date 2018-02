Suspeitos por morte de adolescente em Feira de Santana são presos

Bruna desapareceu ao voltar de shopping para casa de parentes e foi achada morta dias depois

Dois suspeitos de matar a adolescente Bruna Santana Mendes, 16 anos, em Feira de Santana, foram presos na tarde de sexta-feira (23) pela Polícia Civil da cidade. Deivison Jorge dos Santos e Éric Pereira Maciel tiveram a prisão temporária decretada pela Justiça. Um terceiro suspeito, que não teve o nome divulgado, é procurado.

Bruna desapareceu no domingo (18) depois de sair do Shopping Boulevard de Feira. Moradora de Serra Preta, cidade próxima, ela estava hospedada na casa de familiares no bairro Jardim Cruzeiro. A adolescente foi até um shopping encontrar com um amigo. Depois, pegou um mototáxi para retornar à casa dos parentes, mas nunca chegou. O corpo de Bruna foi achado na quarta-feira (21) dentro de dois sacos à margem de uma avenida que contorna Feira de Santana.

Bruna foi achada morta em dois sacos de lixo à beira de uma rodovia (Foto: Reprodução)

A mãe do garoto que se encontrou com Bruna afirmou à TV Bahia que o filho tem sofrido ameaças nas redes sociais. "Meu filho está sem poder ir à escola. As pessoas não sabem bem o resultado de tudo isso e já condenam e criticam meu filho. Eu peço a essas pessoas que parem, porque quando o verdadeiro culpado for pego eu vou tomar minhas providências. Quem está compartilhando, publicando e mandando esses tipos de mensagens nas redes sociais vai se ver com a Justiça, porque eu vou procurar a Justiça", afirma Isabele Linhares.

Uma força-tarefa foi criada para a investigação, sob comando de Fabrício Linard, titular da Delegacia de Homicídios. Deivison, Éric e o terceiro suspeito moram no mesmo quarteirão da família de Bruna em Feira. Em buscas, a polícia encontrou em uma casa vizinha à de Deivision, que é da família dele, sacos idênticos aos que foram usados para envolver o corpo da adolescente. “As investigações prosseguem com o objetivo de concluir e fechar o caso o mais breve possível, com a justa prisão preventiva dos autores”, diz o delegado.

A autopsia mostrou que Bruna morreu esganada. Há suspeita de que ela foi estuprada antes de ser assassinada. O corpo da adolescente foi sepultado na manhã da quinta-feira em Serra Preta.