SXSW, onde o futuro é construído

Conheça evento que une tecnologia, negócios e entretenimento e antecipa o futuro; a satartup baiana MovPack participa pela primeira vez

Nos próximos dias, uma cidade texana abrigará o maior potencial criativo do mundo em suas ruas. A princípio, a constatação pode soar subjetiva, mas, na verdade, ela é bem óbvia. Entre 09 e 18 de março, Austin, no Texas, recebe a 32a edição do South by Southwest (SXSW), evento que entrou para a história como maior festival de arte, tecnologia e criatividade, além de ser palco de lançamento de algumas das tecnologias e negócios mais disruptivos do planeta, como Twitter, Uber e Airbnb.

Talvez fosse melhor dizer que o SXSW é uma tremenda plataforma de lançamento de ideias. Orbitando em torno de conceitos significativos para delinear contextos socio-culturais (arte) e econômicos (tecnologia e inovação), o Southby coordena com maestria um cardápio de conteúdo diverso; mais que isso, o evento cria um espaço que valoriza a transversalidade.

São shows, filmes, espaços para negócios e para partilha de conhecimentos, atrações tão diferentes acabam por reunir um público eclético e exige bastante dinamismo tanto dos organizadores como dos frequentadores. Com o olho no futuro, a curadoria do evento coloca em pauta temas capazes de munir a audiência com o conhecimento necessário para tomar uma postura ativa na construção do futuro - novas tecnologias e política; edição de genes e exploração espacial... É difícil pensar um assunto que tenha sido manchete nos últimos meses e que não tenha passado pelos palcos do Southby antes.

A agenda do SXSW é repleta de discursos embasados sobre os mais variados temas, é aí que a mágica do festival ganha força. Colocando a discussão de gênero em uma programação em que também constam big data e biohacking, por exemplo, o festival cria conexões únicas e capazes de abrir portas para o entendimento do momento atual e do que vem pela frente. Tudo se converge de tal maneira que o festival se transformou em uma espécie de eldorado de tendências, com raríssimas apostas que não se mostraram matéria prima do futuro da sociedade e de mercados.

Esse é um dos principais motivos para perfis tão diferentes frequentarem o festival. Encontros inusitados são lugar comum nas filas, bares e festas (capítulo à parte). É totalmente viável encontrar, por exemplo, um desenvolvedor de games e um médico em uma conversa engajada, eles podem estar discutindo uma aplicação em realidade virtual como ferramenta de reabilitação ou algo do gênero. Entre os frequentadores do Southby, mesmo diante de dezenas características que gerem diferença, há um ponto de convergência imbatível: todos estão dispostos a construir o futuro.

Segundo dados da organização do SXSW, em 2017, 67% dos visitantes tinham como objetivo, durante o evento, encontrar novas oportunidades de negócios. É esse tipo de interesse que mais motiva pequenos empresários brasileiros a investir no festival. “Participar do SXSW foi uma das maiores experiências que já tive. Estar lado a lado com outros exibidores e suas tecnologias, nos colocou em um patamar onde jamais tinha pensado em chegar!”, conta Mauro Castro, empresário baiano selecionado pela curadoria do SXSW 2017 para participar do espaço Create com o projeto Arte Aumenta, desenvolvido em AR. “Estávamos lado a lado com as ideias mais criativas e inovadoras da atualidade. Todas elas com pilares em inteligência artificial, bots, AR/VR, robótica, impressões em 3D, automação, dentre outras tendências tecnológicas!”

Em 2018, outra empresa levará o tempero baiano para Austin. A MovPack, sediada no Parque Tecnológico, participará do Southby pela segunda vez. A startup criou um meio de transporte alternativo e portátil, uma mochila integrada a um skate, que recebe comandos de freio, aceleração e ré através de um pequeno controle wireless.

A MovPack faz parte da comitiva da Agência de Promoção de Exportação do Brasil (Apex) que, desde 2014, seleciona um grupo de empreendedores para apoiar durante o SXSW. O grupo, como não podia deixar de ser, é bastante eclético, contando com empresas de setores como audiovisual, moda, tecnologia, saúde, entre outros entre outros. Além da MovPack, a comitiva conta com a Oneskin, empresa que usa nanotecnologia como recurso de rejuvenescimento facial, e com a pernambucana Urso Filmes, que vai ao festival com o objetivo de prospectar conteúdo para o desenvolvimento de sua estratégia de atuação internacional.

Em 2014, a 1a delegação brasileira da Apex no SXSW contou com 35 empresas, em 2018, são 77. Esses números dão uma ideia de quão positivos são os resultados do evento. Num treinamento para os empresários que participarão da comitiva a Apex esse ano, Christiano Braga, gerente de exportação da agência, estimou que algo em torno de 41 milhões de dólares será movimentado ao longo do próximo ano, a partir das reuniões e contatos feitos no South by Southwest. Nada mal para uma ação de apenas 4 a anos.

Renata Lea é formada em Comunicação e pós-graduada em Marketing, com longa experiência no mercado editorial, tanto no desenvolvimento de produtos editoriais como em redação. Também atua como ghostwriter e é pesquisadora de transmídia, diretora editorial da EraTransmidia e participa de perto das discussões a relacionadas às novas tecnologias e seus reflexos na maneira como se conta uma história.