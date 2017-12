Tá desempregado? Ainda dá para conseguir um trabalho antes de 2018

Confira as vagas no Sinebahia e no SIMM nesta terça-feira (26)

Falta pouco para 2018, mas ainda dá tempo de começar o novo ano com um novo emprego. Seja para trocar de trabalho, seja para sair do contingente de desempregados do país – só na Região Metropolitana de Salvador (RMS), são 464 mil pessoas, de acordo com a Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI) –, as oportunidades estarão disponíveis a partir desta terça-feira (26).

Entre os postos de trabalho, há opções como farmacêutico, engenheiro agrônomo, agente de crédito, garçom, segurança de eventos e técnico em automação. Para se candidatar a uma das vagas, basta comparecer à sede do Sistema Nacional de Empregos (Sinebahia), na Avenida ACM, das 7h às 17h, ou à sede do Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (SIMM), no Comércio ou na Boca do Rio, das 7h às 17h.

No Sinebahia, é obrigatório levar carteira de trabalho, RG, CPF, comprovante de residência, certificado de escolaridade e laudo médico (PCD). Já no SIMM, além destes documentos, é preciso estar com o número do PIS, Pasep ou NIS.

Nos dois serviços, embora o atendimento seja iniciado às 7h, as senhas começam a ser distribuídas a partir das 6h30. No SIMM, além disso, é possível agendar o atendimento pelo serviço de hora marcada, que é das 7h às 17h, pelo telefone 3202-2016 ou 0800-2853111 para ligações gratuitas.

A população também tem acesso ao atendimento do SIMM nas Prefeituras – Bairro Centro/Brotas Cabula, Cajazeiras, Cidade Baixa, Itapuã, Pau da Lima e Subúrbio/Ilhas, para realização de cadastro, busca por vagas e encaminhamento para entrevistas e seleções.

Confira algumas das vagas disponíveis no Sinebahia e no SIMM nesta terça-feira (26):

SIIM

Segurança de eventos

Ensino fundamental completo, sexo indiferente, curso de vigilante, ter fácil acesso à região de Stella Maris, imprescindível experiência em eventos.

6 Vagas

Garçom

Ensino médio completo,6 meses de experiência, sexo masculino, imprescindível curso na área.

2 Vagas

Auxiliar de cozinha

Ensino médio completo,6 meses de experiência, sexo indiferente, desejável curso na área.

2 Vagas

Atendente de telemarketing (estágio)

Ensino superior cursando Administração ou áreas afins a partir do 2º semestre, sexo indiferente, conhecimento em informática.

1 Vaga

Agente de Crédito

Ensino médio completo, imprescindível experiência na área de telemarketing e crédito consignado, sexo indiferente.

2 Vagas

Agente de microcrédito

Ensino médio completo, sexo indiferente, 3 meses de experiência, imprescindível habilidade com vendas externas, vaga zoneada para moradores de Lauro de Freitas e região.

3 Vagas

Técnico em automação

Ensino médio completo, sexo masculino, 6 meses de experiência, curso na área, imprescindível disponibilidade para residir em alojamento em Imbassaí.

1 Vaga

Mecânico de Refrigeração

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, sexo masculino.

1 Vaga

Sinebahia

Farmacêutico Ensino Superior completo em Farmácia

Experiência mínima de 06 meses na carteira

02 vagas

Gerente de farmácia

Ensino Superior completo em Farmácia

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CRF ativo

01 vaga

Personal trainer

Ensino Superior completo em Educação Física

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir disponibilidade de horário

03 vagas

Engenheiro agrônomo

Ensino Superior completo em Engenharia Agronômica

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir atestado e CAT, além de disponibilidade para viajar

02 vagas

Engenheiro florestal

Ensino Superior completo em Engenharia Florestal

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir atestado e CAT, além de disponibilidade para viajar

02 vagas