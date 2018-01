Taça do Nordestão fica em Salvador até sexta; confira agenda

'Orelhuda' estará na Fonte Nova na partida entre Bahia e Botafogo-PB

O tour da taça da Copa do Nordeste de 2018 começou por Salvador, casa do atual campeão, o Bahia, e ficará por aqui até a sexta-feira (19). A capital baiana é a primeira de dez cidades que receberão o troféu ao longo dos seis meses de competição.

Nesta quarta-feira (17), a ‘orelhuda’ estará no Salvador Shopping, das 8h às 18h. Na quinta-feira (18), é a vez de visitar a Fonte Nova durante a partida entre Bahia e Botafogo-PB, às 21h15. Antes, das 17h às 20h, estará em exposição para os torcedores no Dique do Tororó.

No último dia, a sexta-feira (19), a taça estará no Mercado Modelo, das 8h às 18h. No sábado, ela já embarca para Aracaju. O troféu só retornará a Salvador em caso de uma final envolvendo Bahia ou Vitória.

Nesta terça-feira (16), a ‘orelhuda’, como é carinhosamente chamada a taça, esteve na redação do CORREIO para uma sessão de fotos. O regional começa no mesmo dia, e às 21h45 tem o jogo entre Globo-RN e Vitória.

O design da taça é inspirada no troféu da Liga dos Campeões da Europa. Toda banhada a ouro, ela tem 49 centímetros e pega 27 quilos. Os nove anéis representam os estados do Nordeste.