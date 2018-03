Talento de Neilton é arma do Vitória contra o Bahia de Feira

Primeiro jogo da semifinal do estadual acontece nesse domingo (18), às 16h, no Joia da Princesa

Ele veste a camisa 10, é o artilheiro do time e vem sendo decisivo para o Vitória em 2018. Autor de 11 gols, Neilton tem feito a alegria da nação rubro-negra nesse começo de temporada e precisará voltar a chamar a responsabilidade neste domingo (17), às 16h, quando o Leão enfrenta o Bahia de Feira. O confronto acontecerá no Joia da Princesa, em Feira de Santana, e é o primeiro da semifinal do Campeonato Baiano. A TV Bahia transmite o jogo ao vivo.

O talento de Neilton será ainda mais importante por conta dos desfalques. Suspensos pelo Pleno do Tribunal de Justiça Desportiva da Bahia (TJD-BA), o zagueiro Kanu, o meia Yago e o atacante Denilson não podem entrar em campo. Eles foram punidos por terem participado da briga registrada no Ba-Vi do dia 18 de fevereiro, no Barradão. Machucado, o meia-atacante Rhayner completa a lista.

O Vitória não terá baixas por suspensão apenas dentro de campo, mas também à beira dele. O técnico Vagner Mancini não poderá comandar a equipe no Joia da Princesa. Punido pelo TJD-BA por ter participado do encerramento antecipado do mesmo Ba-Vi, ele vai cumprir hoje o primeiro dos cinco jogos de suspensão que prevê a pena. O auxiliar técnico Valter Abrantes é quem vai orientar o time contra o Bahia de Feira logo mais.

Além dos desfalques por suspensão, o Vitória também perdeu atletas por contusão essa semana. O centroavante André Lima fraturou o pé durante o triunfo por 3x0 contra o Bragantino, pela Copa do Brasil, na última quinta-feira, e ficará afastado por três meses. Sem ele e Denilson, Neilton terá novos companheiros de ataque diante do Bahia de Feira.

Luan, Flávio e Jonas Belusso, que acabou de se recuperar de contusão, foram os atacantes relacionados para a partida. Luan foi quem substituiu André Lima contra a equipe de Bragança Paulista, mas também deixou o gramado com um incômodo na coxa minutos depois. No entanto, o prata da casa foi avaliado pelos médicos e liberado para atuar.

Quem não teve a mesma sorte foi o lateral-esquerdo Bryan, que também machucou a coxa contra o Bragantino. Ele foi reavaliado pelos médicos do clube, ontem, e vetado. Pedro Botelho deve ser o substituto já que Mancini deve escalar Juninho no meio-campo. Já Lucas sentiu dores musculares e também fica de fora. Zé Welison deve ser improvisado na lateral-direita.

Em meio a tantos desfalques, um jogador retornará ao time. Suspenso contra o Bragantino, o volante Uillian Correia volta à meiuca contra o Bahia de Feira no lugar de Fillipe Soutto. Já o meia Cleiton Xavier, que passou por cirurgia no ombro no início do ano, foi relacionado pela primeira vez.

Reencontro

Na fase classificatória, o Vitória passou fácil pelo Bahia de Feira. Em 4 de fevereiro, o Leão venceu por 3x0, no Barradão. Kanu, Denilson e Neilton balançaram a rede na ocasião. O jogo de volta da semifinal será próximo domingo, às 16h, no Barradão. Por ter melhor campanha, o Leão joga por dois resultados iguais.