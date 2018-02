Talheres, facas e guarda-chuvas são apreendidos nos circuitos do Carnaval

Cerca de 1 milhão de foliões já foram abordados nos portais, de acordo com a SSP

Talheres, guarda-chuvas, facas e guarda-chuvas foram apreendidos por policiais nos portais de abordagens nos circuitos do Carnaval. Ao todo, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), já foram apreendidos 430 objetos proibidos nos 42 portais.

Ainda segundo a secretaria, cerca de 1 milhão de pessoas já passaram pelos acessos. As abordagens renderam a apreensão de 163 armas brancas (facas), além de outros 263 instrumentos que poderiam ser utilizados para provocar dano físico aos foliões.

De acordo com o um dos coordenadores dos portais de abordagens, o comandante da Operação Gemeos, major PM Gabriel Neto, além dos objetos com potencial lesivo retidos, também foram apreendidas 14 porções com substâncias análogas a entorpecentes (maconha, cocaína ou crack). “O folião deve evitar materiais que possam ser utilizados como instrumentos de agressão”, alertou o oficial.

Veja a lista dos itens proibidos

- Facas, garfos, cacos de vidro, alicates de unha ou qualquer outro objeto perfurocortante

- Espetos de churrasco, incluindo os de madeira

- Ferramentas (martelo, serrote, tesouras, chaves de fenda etc)

- Armas, explosivos e munição de qualquer calibre

- Drogas e produtos ilícitos (maconha, cocaína, lança-perfume, dentre outros)

- Brincos, argolas e pulseiras de materiais metálicos que possam ser transformados em aparatos para agressão.