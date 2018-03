Talisca é novidade na penúltima convocação antes da Copa do Mundo

Meia ex-Bahia está na lista de Tite para enfrentar Rússia e Alemanha, nos dias 23 e 27; Willian José também é chamado

O técnico Tite convocou a seleção brasileira para os dois últimos amistosos antes da Copa do Mundo, contra Rússia e Alemanha, respectivamente nos dias 23 e 27 deste mês. E o baiano Anderson Talisca, 24 anos, está entre as novidades da lista apresentada pelo treinador nesta segunda-feira (12).

O meia-atacante do Besiktas, da Turquia, nascido em Feira de Santana e revelado no Bahia, entra na briga para estar no Mundial, que terá início no dia 14 de junho. O goleiro Neto, do Valência; o zagueiro Geromel, do Grêmio; o volante Fred, do Shakhtar Donetsk; e o atacante Willian José, da Real Sociedad, também foram chamados.

“Willian José faz duas grandes temporadas no Real Sociedad. Talisca tem finalização de média distância, tem números muito bons, imposição física de força que pode emprestar em cima de defesas com linha de cinco, com duas linhas de quatro”, justificou Tite. "Isso não quer dizer que Giuliano está fora, que Lucas Lima está fora ou que Diego está fora. (...) Porém, há uma margem de disputa para esses postos", continuou.

O treinador convocou 25 atletas, dois a mais do que o permitido na lista final que vai à Copa. “Estamos convocando dois jogadores a mais do que a gente geralmente faz, dentro da ideia de dar oportunidade”, explicou. Segundo o próprio Tite afirmou anteriormente, 16 jogadores estão garantidos no Mundial. Restam, portanto, sete vagas em aberto.

Tite comentou também sobre a ausência de Neymar, que não foi convocado porque está lesionado, com expectativa de voltar aos gramados em maio. “Eu vejo como um fato real. Em cima do fato real a gente direciona o nosso trabalho. É sim um jogador diferente, é top 3, é fato. Equipe forte se faz, por vezes, independentemente do nome. Força de equipe é fundamental e nós temos que ter força para suplantar essas adversidades, que é o caso do momento”.

O amistoso contra os russos será realizado no estádio Olímpico Luzhniki, em Moscou, onde a Seleção pretende estar também no dia 15 julho, já que é o palco da final da Copa do Mundo. Já revanche com os alemães, pós 7x1, será no estádio Olímpico de Berlim.

O Brasil está no grupo E da Copa do Mundo e estreia no dia 17 de junho contra a Suíça. A Costa Rica é o adversário do dia 22 e, cinco dias depois, a Seleção encerra a fase de grupos contra a Sérvia. A próxima convocação, na primeira semana de maio, porém em data ainda a definir, já será para a Copa.

Confira os convocados:

Goleiros

Alisson (Roma)

Ederson (Manchester City)

Neto (Valencia)

Laterais

Daniel Alves (PSG)

Fagner (Corinthians)

Filipe Luís (Atlético Madrid)

Marcelo (Real Madrid)

Zagueiros

Geromel (Grêmio)

Marquinhos (PSG)

Miranda (Inter de Milão)

Rodrigo Caio (São Paulo)

Thiago Silva (PSG)

Meio-campistas

Casemiro (Real Madrid)

Fernandinho (Manchester City)

Fred (Shakhtar Donetsk)

Paulinho (Barcelona)

Coutinho (Barcelona)

Renato Augusto (Beijing Guoan)

Talisca (Besiktas)

Willian (Chelsea)

Atacantes

Douglas Costa (Juventus)

Firmino (Liverpool)

Gabriel Jesus (Manchester City)

Taison (Shakhtar Donetsk)

Willian José (Real Sociedad)