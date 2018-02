Tapa-sexo cai e musa da X-9 desfila segurando peça

Tarini Lopes se apresentou apenas com uma pintura corporal em tons de verde

Uma das musas da escola de samba X-9, primeira a desfilar no grupo especial de São Paulo, neste sábado (10), Tarine Lopes passou por uma situação no mínimo desconfortável quando seu tapa-sexo descolou durante a apresentação no Anhembi. A moça, que desfilou com uma pintura corporal em tons de verde, teve de seguir o trajeto segurando a peça.

"Aconteceu um imprevisto, meu tapa-sexo caiu, mas eu vim segurando, na medida do possível, vim com garra na frente do abre-alas, não deixei a peteca cair, porque a gente acredita na escola, a gente quer que ela volte no desfile das campeãs", explicou Tarine ao Uol.

Pelas regras do desfile, as escolas de samba podem ser punidas caso algum dos integrantes deixe partes da genitália à mostra durante a apresentação. Como Tairine segurou o tapa-sexo, a X-9 só sofrerá algum tipo de punição caso um dos jurados entenda que houve um problema com a fantasia.