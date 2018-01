Tarifas do pedágio aumentam 15%; confira novos valores

Reajuste foi autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres

Os motoristas que trafegarem pelas BR-324 e 116 estão pagando mais desde sábado (27). Os valores dos pedágios foram reajustados segundo informou a concessionária ViaBahia que administra as rodovias. O aumento foi de cerca de 15%. Segundo a empresa o aumento foi autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Para os autómeis, a tarifa subiu de R$ 450 para R$ 5,10 na BR-116 e de R$ 2,50 para R$ 2,90 na BR-324, por exemplo. Os valores do pedágio levam em consideração a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) no período, com vista à recomposição tarifária.

Novas tarifas de pedágios das BRs 116 e 324