Tatá Werneck e Paolla Oliveira dão selinho: 'Me senti usada'

A foto foi tirada durante as gravações do programa Caldeirão de Ouro da TV Globo

Durante as gravações do programa especial Caldeirão de Ouro, de Luciano Huck, que foi ao ar neste sábado (6), a humorista Tatá Werneck e a atriz Paolla Oliveira deram o que falar. Em clima de brincadeira, as duas deram um selinho e Tatá fez questão de postar nas redes sociais com um comentário bem-humorado.

"A musa Paolla Oliveira depois desse dia nunca mais me ligou. Me senti usada. Eu não sou só um rostinho bonito que você pode desfilar na rua com se eu fosse um troféu (desculpa. Sempre quis falar isso pra alguém)", brincou a apresentadora do Lady Night na legenda da imagem postada em seu Instagram.

Em seu sexto ano, o especial do Caldeirão do Huck, que se inspira no Globo de Ouro para premiar canções que foram muito tocadas no último ano, reúne grandes nomes da música que lideraram as paradas de sucesso no Brasil em 2017.