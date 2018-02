Tatuador é morto a tiros no bairro de Coutos

Joelson Santos, o Truck Tattoo, ficou conhecido por tatuar Igor Kannário

O tatuador Joelson Santos, conhecido como Truck Tattoo, foi morto a tiros, na noite desta sexta-feira (16), no bairro de Coutos. O crime aconteceu por volta das 22h30, na Rua Campo Pitanga.

(Foto: Reprodução/Instagram)

Ainda não há informações sobre o que motivou o crime. No perfil do tatuador, no Instagram, muitas pessoas lamentaram a morte. "Destruíram os Seus sonhos, aonde isso vai parar? Descansa em Paz Truck", escreveu uma internauta.

"Vai com DEUS meu brother sua estrela agora vai brilhar no céu, DEUS conforte sua família (sic)", escreveu outra pessoa.

Truck ficou conhecido após aparecer no programa Universo Axé, fazendo tatuagens ao vivo, e também por ser o tatuador do cantor e vereador Igor Kannário. O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Em nota, a Polícia Militar informou que uma equipe da 18ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Periperi)esteve no local, isolou a área e aguardou a chegada da polícia técnica.

O CORREIO entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública (SSP) para saber mais detalhes sobre o crime, mas ainda não teve retorno.