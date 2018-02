Taxa de abstenção no Concurso da Câmara é de 26,19 %

O certame ofereceu um total de 60 vagas distribuídas entre ensino médio e superior

O concurso da Câmara Municipal de Salvador, realizado ontem (25/2) teve abstenção de 26,19%. Isso significa que dos 47.548 inscritos, 35.093 compareceram para as provas. O certame vai selecionar 60 novos servidores para o Poder legislativo Municipal em cargos de nível médio e superior. outros 100 candidatos serão selecionado para cadastro reserva.

Para nível médio foram disponibilizadas 25 vagas de Assistente Legislativo, cuja concorrência chegou a 1.551 candidatos por vaga. Para nível superior foram ofertadas 36 vagas e a maior concorrência foi para o cargo de Analista da Mesa Diretora, com 522 candidatos disputando uma vaga.

A seleção para o cargo de Analista - Taquigrafia e Revisão está prevista uma terceira etapa, a de prova prática. A expectativa é que a homologação do concurso aconteça até o próximo mês de maio. A validade do certame será de dois anos contados a partir da homologação do resultado, prazo que ainda pode ser prorrogado uma vez pelo mesmo período, conforme publicado em edital.