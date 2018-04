Táxi é atingido por tiros quando passava pela Avenida Barros Reis

Taxistas achou que fossem pedras, mas percebeu o engano quando parou o veículo

Um taxista teve o carro atingido por tiros quando passava pela Avenida Barros Reis, em Salvador, no início da manhã desta quinta-feira (5). Quatro balas acertaram o veículo, atravessar a chaparia e acertaram o assoalho do carro. Não havia passageiros no momento do incidente, e o motorista não ficou ferido.

Segundo o porta-voz da Comissão dos Taxistas da Bahia, João Adorno, tudo aconteceu por volta das 5h. O taxista tinha deixado um passageiro na região e estava a caminho da Rótula do Abacaxi quando ficou no alvo dos disparos. As balas acertaram o teto, a lateral e a mala do veículo.

"Ele estava passando pela avenida, nas imediações de um posto de combustível, e contou que se assustou com os tiros. Ele acelerou o carro, mas achou que fossem pedras. Ele só percebeu que o carro tinha sido alvejado quando parou em um posto. Ele ainda está assustado, e está em casa, com a família", contou.

Uma das balas acertou a mala do carro (Foto: Divulgação)

A vítima havia trabalhado durante toda a madrugada e estava a caminho de um posto onde faz ponto, na Rótula do Abacaxi, quando tudo aconteceu. Ele não conseguiu identificar de onde partiram os disparos, e vai procurar a Polícia civil para registrar a ocorrência nos próximos dias.

Adorno contou que o registro é importante por dois motivos: primeiro, porque o trabalhador não pode circular pela cidade com o carro baleado, e segundo porque através dos registros a polícia pode investigar as ocorrências. As balas atravessaram a chaparia do carro e atingiram o assoalho. A estimativa é de que os reparos custem, no mínimo, R$ 2 mil.

Procurado, o taxista disse que passa bem e que está com a família. Ele ainda está assustado e pediu para não ser identificado.

Em nota, a Polícia Militar informou que não foi acionada para atender ocorrência desta natureza naquela região.