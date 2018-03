Taxista é esfaqueado em assalto após corrida em Sussuarana 

R$ 846 foi levado da vítima

O taxista Anderson Nascimento dos Santos Anjos, 28 anos, deu entrada no Hospital Geral do Estado (HGE), na tarde desta segunda-feira (19), após ser esfaqueado na mão direita, durante assalto, no bairro de Sussuarana, em Salvador.

A vítima relatou que ficou ferido por um bandido que se passou por passageiro. Anderson teve alta poucas horas após receber atendimento médico.

O crime ocorreu no bairro de Sussuarana. Sem dar maiores detalhes sobre ter reagido ou não à investida do bandido, o taxista disse que o criminoso, um homem, levou objetos que estavam em seu carro e R$ 846 em dinheiro. Anderson chegou no HGE por meios próprios, dirigindo seu táxi, de alvará A-6825.

Conforme boletim de ocorrência registrado na unidade de saúde, a corrida teve fim na Avenida Gal Costa, próximo ao Campo Beira Rio, Sussuarana. O crime é investigado pelo 11ª Delegacia (Tancredo Neves).



Rio Vermelho

No bairro do Rio Vermelho, equipes da 12ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Rio Vermelho) prenderam, na noite de segunda-feira (19), dois casais de assaltantes, após roubo contra um taxista. Com os suspeitos, reconhecidos pela vítima, foram recuperados cinco celulares, carregador portátil, R$ 157, entre outros pertences.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), os militares abasteciam a viatura quando o taxista informou que tinha sido assaltado por dois casais, em outro táxi. "A vítima informou a direção tomada pelos assaltantes e os PMs alcançaram o carro, com os criminosos, no bairro do Stiep.

A abordagem foi realizada e o quarteto, após reconhecimento da vítima, confessou o crime. Os casais foram apresentados, na Central de Flagrantes.