Taxista é preso com farda da PM e diz que usava roupa para 'seduzir mulheres'

Danilo Paixão tinha mandado em aberto por sequestro, onde se passava por policial

Um taxista foi preso com um fardamento da Polícia Militar em Salvador. O inusitado da história é que ele contou, ao ser abordado, que iria usar a roupa como fantasia para seduzir mulheres.

Danilo Almeida Paixão, 28 anos, foi abordado no Terreiro de Jesus, no Pelourinho, nesta quarta-feira (17), e levado para a Delegacia do Turista (Deltur). O taxista tinha mandado de prisão em aberto por receptação e extorsão mediante sequestro, onde ele se passava por um policial militar.

A farda estava escondida no porta-malas. O uniforme, composto por uma camisa preta bordada com o nome de Danilo, calça caqui, um par de coturnos e camisa da Stelecom.

Fardamento estava escondido no porta-malas do táxi

(Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Além do fardamento, Danilo também guardava um rádio comunicador, coldre e uma faca. Ele contou à polícia que a farda foi dada por um policial aposentado.

Ele foi autuado por uso de documento falso, falsificação de símbolos identificadores de orgãos da administração pública e usurpação de função pública. O taxista está à disposição da Justiça.