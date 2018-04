Taxista é preso e suspeito de tráfico é morto pela polícia em Lauro de Freitas

Com a dupla foram apreendidos um revólver calibre 38, munições e porções de maconha

Taxista foi preso durante confronto com a polícia

Foto: Divulgação/SSP

Um taxista foi preso e um homem suspeito de tráfico foi morto na noite de sexta-feira (6) no bairro de Itinga, município de Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) a dupla foi abordada por guarnição da 81ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Itinga), na localidade conhecida como Corre-Corre com arma e drogas.

Foto: Divulgação/SSP

Durante rondas, no bairro Parque São Paulo, os militares suspeitaram de dois homens que estavam no táxi de placa OVD-7739. Quando foi realizada a aproximação, segundo a SSP-BA, os criminosos atiraram. Tiago Silva de Almeida Santos foi atingido, levado para o hospital Menandro de Faria, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Já o taxista Sérgio dos Santos Kawakami terminou preso em flagrante.

Com a dupla foram apreendidos um revólver calibre 38, munições e porções de maconha.