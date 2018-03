Taylor Swift tem sexto álbum com mais de duas milhões de vendas

Álbum Reputation foi um dos dois únicos a vender mais de um milhão de cópias em 2017

A cantora Taylor Swift possui muitos motivos para comemorar. Seu álbum Reputation, lançado em novembro de 2017, vendeu mais de dois milhões de cópias nos Estados Unidos em aproximadamente quatro meses. As informações são da Billboard.



Esta é a sexta vez que a cantora atinge a marca e reputation foi um dos dois únicos álbuns a venderem mais de um milhão de cópias no ano passado - o outro foi Divide, do cantor pop Ed Sheeran.



A última vez que um álbum havia alcançado a mesma marca foi a obra 25, da britânica Adele, que ultrapassou as duas milhões de vendas em três dias. Atualmente, já foram vendidas mais de nove milhões de cópias. O feito não é novidade para Taylor. Todos os seis álbuns de estúdio dela venderam, ao menos, dois milhões de cópias.

Mensagens subliminares

O álbum mescla composições em que Taylor aparenta encarnar personagens criados pela mídia, em relação a ela mesma. Em outras canções, no entanto, a cantora apresenta letras em que mostra apenas quem é, com mensagens mais reflexivas. No lyric de Call, é possível perceber a utilização de polaroids, como no álbum 1989, anterior ao Reputation, o que pode indicar o retorno da essência de Swift. Pelo visto, a antiga Taylor não está morta. Até isso, teria sido mais uma metáfora crítica, enquanto estava na pele de uma personagem em Look What You Made Me Do, como esteve na já antiga Blank Space, na qual uniu o que sentia, com o que estava saindo nos tabloids sobre a sua vida amorosa. E ela fez de novo.

Primeiro single do álbum, Look What You Made Me Do, gerou polêmica quando foi divulgada. Chama atenção na música o trecho "I'm sorry, the old Taylor can't come to the phone right now. Why? Oh 'cause she's dead!" ou "desculpe, a antiga Taylor não pode atender ao telefone agora Por quê? Ah, porque ela está morta", em tradução livre.





Fãs especularam que a música tenha uma indireta para Kanye West. Nos versos "I don't like your little games/ Don't like your tilted stage/ The role you made me play/ Of the fool /No, I don't like you" ou "Eu não gosto de seus joguinhos/ Não gosto de seu palco inclinado/ O papel de boba que você me fez fazer/ Não, eu não gosto de você". Em sua última turnê, West utilizou um palco inclinado.