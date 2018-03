Tchau, Verão!

Por Donaldson Gomes

Oficialmente, o sol mais quente de Verão ainda deve brilhar por mais 15 dias. Mas economicamente falando, a estação mais quente do ano para o Turismo na Bahia começou a se despedir na Quarta-Feira de Cinzas, deixando quem vive da atividade cheios de saudades. Embora os números da ocupação hoteleira ainda estejam em processo de fechamento, é certo que a ocupação média em fevereiro vai superar a que foi registrada no ano passado, projeta a Federação Baiana de Hospedagem e Alimentação (FeBHA) . "Teremos entre 65% e 66% de ocupação. No ano passado, registramos 64%", lembra o presidente da entidade, Silvio Pessoa. Isso, complementa o raciocínio, depois de um "dezembro surpreendente", com Salvador lotada desde meado do mês, e janeiro na mesma toada. "Janeiro deste ano foi o melhor dos últimos seis anos", conta.

O desafio

Com uma alta estação como há muito não se via, os desafios são sobreviver aos dias frios. A expectativa do setor é sobreviver à última baixa estação sem um grande centro de convenções para atrair turistas de eventos quando a turma do lazer está com frio. Para Silvio Pessoa, o caminho passa pela continuidade do investimento no calendário de eventos, desenvolvido pela Prefeitura de Salvador, e em investimentos em promoção. "Salvador tem um calendário com uns cem eventos que atraem turistas por ano. Nós queremos duzentos", ri. Pessoa acredita que falta informação de qualidade para ajudar o turista a se decidir pela Bahia. "Só um exemplo, tivemos uma grande notícia que é o acordo para vistos digitais entre o Brasil e a Espanha, Japão, Austrália e Canadá. Mas cadê a campanha da Bahia para informar estes países que eles podem vir para cá com facilidade", questiona. Mas, no geral, as perspectivas são boas, graças ao processo de recuperação na economia, acredita.

Vai passar

O vice-presidente de relações institucionais da Salvador Destination, Paulo Gaudenzi, ressalta que o maior ganho de Salvador neste Verão está relacionado à imagem que foi passada pela capital baiana para o mundo. "A cidade encheu e quem veio para cá se divertiu na maior tranquilidade", lembra. Gaudenzi acredita que a Bahia precisa de uma política mais agressiva na captação de novos voos para acelerar o crescimento do turismo. "Estamos prestes a perder o posto de segundo aeroporto do Nordeste em voos internacionais para Fortaleza. Já perdemos o primeiro para Recife", diz. Segundo ele, com as novas rotas previstas para Salvador este ano, devemos chegar a 23 voos internacionais semanais para sete destinos. Recife vai para 28 voos em 14 destinos. Com o hub da Gol, Fortaleza deve atingir em novembro a marca de 41 voos para 13 destinos.

No horizonte

