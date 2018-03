Teatro Gregório de Mattos faz programação gratuita no aniversário da cidade

Local reúne espetáculo, roda de conversa e exposição em um combo poético e especial para o dia comemorativo

Em meio a nomes como Castro Alves, o poeta Gregório de Mattos Guerra (1636-1696) faz parte da lista de escritores soteropolitanos que compõem a tabela de maiores do mundo. Cidade que foi – e é – berço de grandes poetas e compositores, como Gilberto Gil, Salvador completa 469 anos nesta quinta-feira (29) e, unindo a literatura ao dia de comemoração, a Fundação do próprio Gregório (FGM) faz uma programação especial, com três opções para o público.



Portas, janelas, mãos e bocas. Esses eram os únicos meios de lançar poesias no século XVII. Para destacar essas formas de fazer literatura, a instituição continua a levar a exposição Gregórios para a Galeria da Cidade, localizada dentro do Teatro Gregório de Mattos, no Centro. Na mostra, que traz poemas do Boca do Inferno pelas paredes e em formatos audiovisuais diversos, ainda é possível contar com outras formas de interação. A capital baiana, por exemplo, é apresentada em sua forma antiga e atual em um totem, que mostra as mudanças locais que surgiram desde a época em que o poeta aqui viveu. Relembre alguns detalhes da exposição em vídeo feito pelo CORREIO antes do lançamento:







Além do exposto

Incluso no momento expositivo é que surge o espetáculo Boca a Boca: Um Solo para Gregório, apresentado pelo ator baiano o ator Ricardo Bittencourt, que chega diretamente de São Paulo, onde apresentou a mesma produção. Na peça, que acontece às 19h no teatro do local, o artista interpreta poemas e fala sobre a vida e a obra de Gregório de Mattos com momentos que levam a plateia a um show de rock. A surpresa principal para quem passar pelo local hoje é que, além de poder conferir a exposição sem custos, a apresentação também será completamente gratuita.

“A diversidade temática de Gregório é um grande presente soteropolitano. Quando apresento em outros locais do país, é impressionante como o público faz intensas conexões com o Brasil atual. Os problemas e os pontos positivos são os mesmos, isso diz muita coisa sobre o que precisamos mudar”, pondera o ator Ricardo Bittencourt.

Espaço para repensar

Mas as novidades do dia comemorativo não param por aí. Em todas as quintas-feiras, às 19h, escritores contemporâneos sobem ao palco da galeria, no meio da exposição, para recitais interativos. O projeto, intitulado de Quintas Gregorianas, reúne lançamentos de livros, rodas de conversa, saraus e disputas de breaks, e, desta vez, ele também ganha um formato especial.





Doando seu horário oficial para a apresentação de Bittencourt, o Quintas recebe, logo após o espetáculo, um bate-papo diferenciado com o ator. Na conversa, serão abordados temas sobre os mais diversos tipos de arte e seus novos espaços e formatos em Salvador. “Nossa cidade continua sendo casa de muitos poetas, de veias artísticas fortes, mas precisamos de mais projetos governamentais que abram alas para alimentar isso na Bahia. É uma pauta fundamental ao pensar no aniversário da nossa Salvador”, afirma Bittencourt.



Poetas e outros artistas que estiverem compondo o público, terão espaço para mostrar as suas artes, assim como sempre acontece na iniciativa intimista e participativa. Após o momento singular, a peça Boca a Boca permanece em cartaz no sábado e no domingo com preços populares, ficando por R$ 20 e R$ 10, no mesmo local e horário.



Serviço

Local: Teatro Gregório de Mattos (Praça Castro Alves, s/n - Centro)

Programação:

Exposição Gregórios, a partir das 14h

Espetáculo Boca a Boca, às 19h

Quintas Gregorianas com roda de conversa, a partir das 20h