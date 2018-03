Teatro Jorge Amado recebe comédia Mulheres Solteiras Procuram

Apresentações acontecem neste sábado e domingo (17 e 18), ás 19h

Com texto, direção e interpretação de Pitty Weba, o espetáculo Mulheres Solteiras Procuram volta a Salvador para nova temporada este fim de semana (17 e 18).

A comédia reúne uma série de esquetes, no qual Pitty dar vazão a suas inquietações e as de várias amigas. Questões ligadas aos relacionamentos - a mulher que não quer casar, a que quer ficar amiga do ex ou a que descobre que que seu namorado é gay - ou aos novos papeis femininos estão em cena.



Na atual temporada, Pitty divide o palco com o ator Luciano Szafir. “A peça tenta mostrar a nova realidade feminina e deixa que o público decida se está funcionando ou não”, afirma Pitty.



Serviço

O quê: Comédia Mulheres Solteiras Procuram

Onde: Teatro Jorge Amado (Pituba)

Quando: 17 e 18 de março (sábado e domingo, às 19h)

Quanto: R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia)

Classificação: 16 anos

Vendas: Lojas Odete Rios (1º piso no Shopping Paralela e Shopping Bela Vista).

Informações: 71 3525 9720 / 9 8882 1951