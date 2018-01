Técnico da Juazeirense treinou Mancini quando ele era jogador

Luiz Antônio Zaluar e Vagner Mancini vão se abraçar novamente após 17 anos

A rodada de abertura do Baianão será marcada por um reencontro. Antes da bola rolar para Vitória e Juazeirense, neste domingo (21), às 18h30, no Barradão, Luiz Antônio Zaluar e Vagner Mancini vão se abraçar novamente após 17 anos. O técnico do Cancão treinou o comandante rubro-negro quando Mancini era jogador no Araçatuba-SP, em 2000.

“Ele era o meu capitão e é meu amigo até hoje. Já nos falamos por telefone algumas vezes, WhatsApp, e até marcamos de nos encontrar em Salvador, mas decidimos adiar, deixar pra mais pra frente, por conta do jogo”, conta Zaluar, que volta ao futebol brasileiro após dois anos nos Emirados Árabes.

A Juazeirense é a 35ª equipe de Zaluar como técnico, a primeira baiana. Ele já trabalhou no Vitória em 1990, mas como preparador físico. É carioca, tem 54 anos e, no Nordeste, foi bicampeão cearense pelo Fortaleza.

“Isso ajuda. Já fiz estadual em 13 estados e digo, sem medo de errar, que o futebol brasileiro tem estilos de jogos bem diferentes. O gaúcho é completamente diferente do Nordeste e você saber pegar jogador que se adapte melhor àquele estilo de jogo favorece bastante”.

À frente da Juazeirense desde o dia 10 de dezembro, Zaluar está confiante em vencer Mancini. “Nunca o enfrentei como treinador e vai ser uma oportunidade boa. A minha aposta é no conjunto e na condição física dos jogadores, porque a gente treinou mais tempo”.