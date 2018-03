Tem desconto de até 70% no Dia do Consumidor, confira lista

Eletrônicos, decoração, calçados, comida, livros, vinhos e cosméticos com até 70% de desconto fazem parte da lista de produtos e lojas com desconto no dia internacional do consumidor

Nesta quinta-feira (15/03), é Dia do Consumidor no Brasil. Várias lojas e marcas estão com descontos para celebrar a data. Tem coisa que chega a 70% de abatimento. Confira nossa lista:

Havaianas

A marca de calçados e moda vai fazer uma promoção diferente a cada dia da semana do consumidor em sua loja online. Hoje, 15 de março, tém até 50% off em itens selecionados e frete grátis acima de R$99.

Uma das sandálias em promoção nas Havaianas

Nos dias 16, 17 e 18 de março, tem 50% de desconto em itens selecionados. E todo mundo que comprar algo de 12 a 18 de março ganhará 10% de desconto em qualquer compra no mês seguinte.

Sony

Entre 15 e 16 de março, caixas de som portáteis, headphones, carregadores, câmeras e outros produtos terão até 50% de desconto no site oficial que a marca fez para a ação. É o caso de toda a linha de caixas de som portáteis, com destaque para a SRS-XB10, que chega a mais de 40% de desconto. Carregadores portáteis também entrarão na comemoração. O modelo CP-E3 estará 40% mais barato, enquanto o carregador veicular CP-CADM2, que possui 2 entradas USB e carrega até cinco vezes mais rápido do que aparelhos convencionais, estará com preço 30% mais baixo.

O Xperia XA Dual, Câmera de 13MP, Tela curva HD de 5" sem bordas, 16GB, Processador octa-core de 64 bits: de R$ 999,99 por R$ 629,99

O headphone bluetooth MDR-XB650BT com Extra Bass, tecnologia que proporciona graves mais intensos, sai por R$389,99 à vista. Além desse modelo, o fone MDR-XB550AP estará com 48% de desconto no período promocional. A ação do dia do Consumidor Sony inclui ainda a linha de câmeras Alpha A6300, que poderá ser encontrada até 25% mais em conta.

Tok&Stok

Uma das maiores rede de lojas de móveis e acessórios do Brasil selecionou diversos produtos com preços especiais. É o caso, por exemplo, do Muy Sofá, cujo preço na loja caiu de R$ 1.699 para R$ 1.149 (cerca de 32% de desconto).

O Muy sofá que está com 32% de desconto na Tok & Stok

Até o dia 18 de março, sofás, cadeiras, armários, espelhos, entre outros móveis e acessórios selecionados podem ser encontrados em todas as lojas físicas, televendas e e-commerce. Para quem comprar e se cadastrar pelo site ainda tem outra gracinha: mais 10% de desconto.

Gbarbosa

A rede de supermercados está com descontos de 10% em todos os itens do setor de bazar da linha Krea. Na loja do Costa Azul, a promoção se estende até o dia 18. Há almofadas, espelhos, quadros e vasos decorativos, velas e porta-velas decorativas; kits para mesa, cama e banho, acessórios para a cozinha e organização, como jogos americanos, jarras e jogos de pratos de cerâmica. A compra ainda pode ser parcelada em até 8 vezes sem juros no Cartão GBarbosa com parcela mínima de R$ 24.

Pão de Açúcar

O mercado (que tem uma unidade em Salvador no bairro do Costa Azul) venderá todo seu estoque de vinhos com até 60% de desconto. No site, o desconto também existe. Cada cliente poderá comprar até 12 garrafas do mesmo rótulo com o preço especial. Clique aqui e saiba mais.

Perini

Rede fez seleção de produtos com descontos que chegam a 50%. Destaque para as massas da marca italiana De Cecco, incluindo penne e espaguete, com a promoção Pague 1, Leve 2. Toda a padaria Perini também está com desconto com 20% em qualquer item.

Outback

A rede de restaurantes vai celebrar a data servindo pros clientes uma sobremesa de graça. Quem consumir um prato ou aperitivo qualquer poderá escolher entre uma Banana Cobbler ou uma fatia de cheesecake.

A Banana Cobbler é uma das sobremesas que vem de brinde pra quem comer algo hoje no Outback

Para ganhar o presente é preciso também apresentar um print desse post aqui.

Livraria Cultura

Tem livros e outros produtos com mais de 70% de desconto. Por exemplo: Blu-ray Debi e Loide 2 (de R$ 79,90 por R$ 16,90 - 77% OFF); livro importado Edge of eternity (de R$ 47,90 por R$ 14,37 - 70% OFF); livro: O Pequeno Príncipe (de R$ 39,80 por R$ 11,94 - 70% OFF); livro: Os meninos que enganavam nazista (de R$ 44,90 por R$ 15,72 - 65% OFF); livro: Bela cozinha - As receitas (de R$ 49,90 por R$ 35,60 - 29% OFF). Aqui o link direto para a lista.

Avon

Na loja on-line da marca, destaque para a campanha "Agora ou nunca", que tem produtos com até 70% de desconto por estarem próximos do vencimento, entre abril e junho deste ano. São 70 produtos com desconto para homens e mulheres, como perfumes, esmaltes, produtos infantis, de cuidados com a pele, cuidados diários e maquiagem. Nas compras a partir de R$ 110 o frete é grátis. Entre os produtos, tem máscara de cílios com 72% de desconto e batom por menos de R$ 14. Clique aqui pra conferir todas as opções.

Outlet Premium

O shopping de Camaçari presenteará seus clientes distribuindo cupons de descontos no período de 15 a 17 de março. Os benefícios, que oferecerão desconto em cima dos preços já reduzidos, estarão disponíveis no SAC do empreendimento, localizado no Bloco 3A, ao lado da Chilli Beans.

As ofertas e os descontos, que chegam a até 30%, são variados e cada loja fará um tipo de promoção diferente. Na Brasolin, por exemplo, o cliente terá 10% de desconto na compra de um produto, 20%, na de duas peças e 30%, para quem levar três.

A New Balance estará com descontos de 10% em sua linha vestuário, assim como a Time Center. A PlaySize Company oferece desconto de 15% nos calçados e 30% no vestuário, e na Mitchell, a cada cinco peças, a sexta é gratuita. A Off Premium está com toda a loja com 20% de desconto e a Chehade com descontos de 15%.

Natura

Com o mote metade do site pela metade do preço, a loja on-line da Natura tem sabonetes, hidratantes, shampoos, perfumes, desodorantes e outros itens estão com até 60% de desconto.

Entre os produtos encontrados no link que a empresa disponibilizou com a lista, tem hidratante para mãos Noz Pecã e Karité (de R$ 23,20 por R$ 9,20); delineador em Caneta Preto Una (de R$ 53,80 por R$ 21,50 - 60% OFF); sabonete Líquido Frutas Vermelhas (de R$ 26,60 por R$ 10,60 - 60% OFF); e

base Líquida FPS 8 Aquarela (de R$ 33,80 por R$ 13,50 - 60% OFF).

Extra

As unidades da rede realizarão, das 7h a meia-noite, uma operação especial com televisores, smartphones e eletroportáteis, além de uma seleção de ofertas nas Drogarias Extra e no e-commerce alimentar. Os descontos variam de 20% a 50%, dependendo do produto e da categoria. E quem tiver cartão Extra ainda terá descontos exclusivos.

Eletroportáteis, smartphones e televisores 4K terão 20% de desconto pagando com os cartões de crédito do Extra, com parcelamento em até 24 vezes sem juros. Ainda, toda a seção de Eletro poderá ser parcelada em até 10 vezes sem juros em outros cartões. As cervejas especiais estarão pela metade do preço e os vinhos contarão com 40% de desconto.