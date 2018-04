Temer discute com ministros situação na Síria e segurança do RJ

Reunião tratou da questão na Síria e da intervenção federal na segurança do Rio de Janeiro

O presidente Michel Temer reuniu-se neste domingo (15) com ministros no Palácio do Jaburu para tratar da questão na Síria e da intervenção federal na segurança do Rio de Janeiro, informou a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.



Passaram pelo Jaburu neste domingo os ministros Raul Jungmann (Ministério Extraordinário da Segurança Pública), Eliseu Padilha (Casa Civil), Sérgio Etchegoyen (Gabinete de Segurança Institucional) e o ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles.

O presidente da Síria, Bashar al-Assad, afirmou neste domingo que os ataques aéreos do Ocidente contra seu país foram acompanhados por uma campanha de "mentiras" no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. Assad falou a um grupo de políticos da Rússia em visita e suas declarações foram veiculadas pela imprensa estatal.

O líder sírio e a Rússia negam que tenha havido o uso de armas químicas em um ataque neste mês a um subúrbio de Damasco, Douma, que era controlado por rebeldes. O uso desse tipo de arma foi o argumento dado por Estados Unidos, Reino Unido e França para atacar com mísseis a Síria, no início do sábado (hora local).

(Foto: AFP)

Assad disse aos visitantes que os três países que realizaram o ataque lançaram uma campanha de "mentiras e desinformação" contra a Síria e a Rússia.

O Conselho de Segurança da ONU está em um impasse sobre como lidar com o conflito sírio, que já dura sete anos, e com o suposto uso de armas químicas. A Rússia é um membro permanente do Conselho de Segurança, com poder de veto, e é também aliada próxima de Assad. Fonte: Associated Press.